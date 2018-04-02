«После уточнения всех деталей к нам вопросов не возникло»: агрокомбинат «Дзержинский» об экспорте молока и мяса в Россию

Новости Беларуси. Экспорт в Россию – важная статья для многих белорусских производителей. Флагманом можно считать Агрокомбинат «Дзержинский», в который и отправились корреспонденты программы «Центральный регион».

Многие россияне положительно отзываются о мясе, молоке, колбасных изделиях белорусского производства.

Наталья Ежова, заместитель генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

У нас очень тесные отношения с Российской Федерацией. 98% готовой продукции мы отправляем в Российскую Федерацию. Секрет успеха прост: делай качественно продукцию плюс бренд «Из Беларуси». В прошлом году мы получили 30 миллионов долларов США от реализации нашей продукции.

К качеству продукции мы относимся очень серьезно.

В агрокомбинате есть своя лаборатория, которая производит отбор продукции. Кроме того существует Государственный ветнадзор. Мы регулярно проводим там экспертизы нашей продукции.

Проблем с Россией мы не имели в прошлом году. В этом году некоторые моменты возникали, но после уточнения всех деталей к нам вопросов не возникло.