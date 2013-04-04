Посевная 2013 года в Беларуси может стать самой экстремальной и дорогостоящей в истории

Новости Беларуси. Сроки посевной кампании в Беларуси в 2013 году будут смещены примерно на две недели. Из-за обилия снега техника сможет выйти на поля не ранее 15 апреля. И это в южных районах страны. Посевную планируют провести в сжатые сроки – менее чем за две недели. Впервые собирать информацию о всходах культур будет белорусский спутник, который работает на орбите.

Такая снежная картина в апреле для аграриев – сюрприз неприятный. После экстремального марта к полям еще, что называется, не притрагивались. Хотя в 2012 году к этому времени посевная была в самом разгаре. В 2013 сеять начнут не раньше 15 апреля. А на севере страны и того позже. То, что обычно делали за месяц, теперь придется сделать за 10 дней.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В ночное время нам придется работать, подготавливать почву, а днем надо сеять. То есть за эти 80 дней нужно по максимуму использовать как технические, так и трудовые ресурсы. И для того, чтобы человек работал 10-12 часов в сутки, если придется, и больше работать, надо создать все условия.

Все это в рамках трудового законодательства. Зимой рабочий день был меньше на несколько часов. Однако не во всех хозяйствах, собственно, людей хватает. Думают над тем, чтобы привлечь студентов сельхозвузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это хозяйство – одно из таких. Зимой крыша, под которой стояла техника, обвалилась. В порядок привести все обещали к первому апреля. Не успели. Да и новые детали для машин купить не на что. Впрочем, успеть к посевной обещают.

Леонид Лазько, заместитель директора ЧУАП «Озяты»:

Тяжелое финансовое положение. С 28 марта пришел новый руководитель. У наших механизаторов настрой боевой, они сказать, может, не все скажут, но сделают все. И, мы думаем, посевную за 15 календарных дней проведем.

Снежный март уже внес свои коррективы в будущий рацион белорусов. Пока потеря озимых в рамках нормы. Но что будет, когда снег сойдет, специалисты сказать не берутся.

Нынешняя посевная рискует стать самой экстремальной и дорогостоящей в истории. На нее потратят 13 триллионов рублей. И при этом, к слову, самой технологичной. Этим летом аграрии используют белорусский спутник. Он будет собирать информацию из космоса о созревании культур. Такая практика станет обычной.