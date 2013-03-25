Погода отсрочила начало посевных работ в минской области почти на месяц

Новости Беларуси. Погода внесла коррективы в график посевной. Затяжная зима отсрочила начало полевых работ приблизительно на три недели. По самым оптимистическим расчетам на юге региона техника аграриев может выйти на поля в конце первой декады апреля. Между тем посевную сельчанам необходимо провести за 10 дней. Оперативность не должна отразиться на качестве работ. Более 9 тысяч тракторов выйдут в поле в этом году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вадим Кунц, директор филиала «Фалько-Агро» ОАО Агрокомбинат «Дзержинский»:

Сельскохозяйственная техника фактически готова к весенней посевной кампании. По срокам планировалось начинать, как каждый год, в конце марта – в начале апреля, но погодные условия нам не позволяют начать работы. Поэтому мы заканчиваем вывозку органики и готовимся выходить в поле в первых числах апреля. Все зависит от погоды.