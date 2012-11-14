Металлоконструкции для строительства белорусской АЭС поставляют частники из Могилевской области

Новости Беларуси. Металлоконструкции для будущей белорусской атомной электростанции начали поставлять из Могилёвского района. Предприятие изготовитель — частное. К такому большому заказу оно относится особенно ответственно.

Андрей Канаш, инженер-конструктор, демонстрирует самый большой из элементов металлоконструкции. Его сейчас изготавливают на предприятии специально для новой белорусской АЭС. Это часть каркаса одного из производственных зданий, которые будут находиться на стройплощадке будущей станции.

Андрей Канаш, инженер-конструктор:

Одних только сварных швов около полукилометра.

По словам специалистов, только на первой стадии проекта нужно изготовить более сотни различных видов металлоконструкций общим весом свыше 400 тонн. Для этого на предприятии есть всё: новейшее оборудование, квалифицированные специалисты и значительный опыт. Благодаря этим 3 китам здесь не только делают отгрузки в срок, но и удешевляют проект.

Дмитрий Прокопенко, ведущий специалист по сварке и дефектоскопии:

Например, здесь мы использовали балки собственного производства, то есть заменили прокатные на свои. Мы идём с опережением графика, претензий от заказчика нет.

Это пока первый договор на поставку металлоконструкций для АЭС. Речь идет о контракте на 8 миллиардов белорусских рублей. Закончить поставку должны уже через неделю.

Николай Сыса, директор частного предприятия:

Это яркий пример взаимного сотрудничества частного производства и государства, потому что мы доверяем государству, когда покупаем новое оборудование с технологиями, а государство – нам, когда даёт такие ответственные объекты.

Успевает предприятие отгружать свою продукцию и в Туркменистан, где белорусы строят горнообогатительный комбинат.

В ближайшее время начнутся поставки в Мозырь на реконструкцию местного нефтеперерабатывающего завода. Такое сотрудничество с государством, уверены на частном предприятии, помогает не только им развиваться дальше, но и привлекает к совместной работе новых партнёров.

Ольга Яшина, заместитель начальника управления предпринимательства комитета экономики Могилёвского облисполкома:

Работает механизм партнёрства государственно-частного партнерства, и в этой связи уделяется много внимания реализации инвестиционных проектов. Очень хорошие инвестиции привлечены в область с использованием этих механизмов.

Предприятие и дальше намерено участвовать в тендерах на поставку металлоконструкций на белорусскую АЭС. Мощности завода позволяют это делать. В следующем году они возрастут ещё вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.