«Подписываем контракт на сборку локализованную». Гендиректор «Бобруйскагромаша» о переговорах в Казахстане

Новости Беларуси. Первые результаты переговоров с казахскими коллегами. О подписанном 27 июня контракте в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказывает генеральный директор «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:
Провели переговоры с нашими партнерами в Казахстане. Подписываем контракт на сборку локализованную с компанией. Видим перспективы дальнейшего развития. В этом году мы сработали с темпом роста 150 %, поставили на 5 миллионов долларов США техники в Казахстан. Понимаем, что это не предел, будем развивать дальнейшие взаимоотношения с нашими казахскими партнерами, чтобы в следующем году зайти с новой линейкой техники производства «Бобруйскагромаш».