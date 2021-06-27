«Подписываем контракт на сборку локализованную». Гендиректор «Бобруйскагромаша» о переговорах в Казахстане

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:

Провели переговоры с нашими партнерами в Казахстане. Подписываем контракт на сборку локализованную с компанией. Видим перспективы дальнейшего развития. В этом году мы сработали с темпом роста 150 %, поставили на 5 миллионов долларов США техники в Казахстан. Понимаем, что это не предел, будем развивать дальнейшие взаимоотношения с нашими казахскими партнерами, чтобы в следующем году зайти с новой линейкой техники производства «Бобруйскагромаш».