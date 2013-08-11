Новости Беларуси. Почему некоторые отечественные предприятия работают не на магазинную полку, а на собственный склад? Ситуация, конечно, противоречит всем экономических законам, да и здравому смыслу. Но в чём же причина? Что это – маркетинговый промах? Или, быть может, конъюнктура рынка – возможно, именно эта продукция сегодня не нужна в таких объёмах? Но если так, то разве этого нельзя было предвидеть?

А вероятнее всего, это целый клубок проблем, из которого предприятиям предстоит выпутываться. И чем быстрее, тем лучше.

Борисовский консервный завод в сутки выпускает почти 3 тысячи банок с полезным продуктом. Всего сотня наименований – от варенья и соков, до маринованных огурцов и кабачковой икры. Овощи и фрукты с собственных грядок – свой участок больше 200 гектаров. Казалось бы, прибыльное дело, но..

А это уже склад Борисовского консервного комбината. Продукции здесь скопилось в 4 раза больше, чем должно быть. Более того, у некоторых консервированных овощей или фруктов уже подходит к концу срок годности. Вот например, свекла урожая 2011 года. Упакована была в 2012. И для того, чтобы её безопасно съесть, осталось около полугода.

Проблемное предприятие не первый год «на карандаше» у госконтроля. Если ещё в 2010 16% всей продукции отгружалось на экспорт, уже в 2012 – чуть больше 1%. А консервированные витамины оседали на складах. В итоге, завод пришлось избавлять уже от просроченной продукции.

Товар не продается – отсюда низкие зарплаты и, как следствие, текучесть кадров. Директора от должности отстранили. Теперь разгрузка складов на женских плечах – Анжела Кучко руководит заводом всего месяц.

Анжела Кучко, директор ОАО «Борисовский консервный завод»:

Заключены договора, договоров на предприятии больше тысячи. Каждое хозяйство стремится удешевить продукт, поэтому не всегда наш сок, будем так говорить, проходит по цене.

Удешевить продукцию помогла бы модернизация. Почти у всего оборудования здесь стопроцентный износ. Этой техникой например, сортируют яблоки. Агрегат выработал свой ресурс ещё 10 лет назад.

Модернизация на предприятии должна была начаться в этом году, но на неё попросту нет денег. Рентабельность производства минусовая. А конкурировать хотя бы по цене с аналогичными продуктами от других производителей этот товар не может.

Эльвира Комиссарова, заместитель председателя Борисовского межрайонного комитета государственного контроля:

Остатки большие. На сегодня более 11 млрд продукции скопилось на складах, что в 4 раза превышает среднемесячный объём производства. И это немало.

Похожая ситуация со складскими запасами была ещё в начале года на крупнейшей в стране табачной фабрике. Только здесь, в отличие борисовского завода, модернизацию провели. Повысилось качество, расширился ассортимент, только вот сигареты покупать перестали. Сказалось повышение цен на акцизы. В итоге, на складах скопилось более 100 млн пачек. Дожидаться увеличения спроса на внутреннем рынке на фабрике не стали – сразу активизировали внешние контакты. Увеличили поставки сигарет уже традиционным партнёрам в Украине и вышли на новые рынки сбыта. В итоге, за три месяца склады разгрузились больше чем на половину.

Андрей Поведайко, начальник управления внешнеэкономической деятельности, менеджмента и реализации готовой продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Нёман»:

Что касается экспорта, то на сегодняшний день мы уже отгрузили годовой объём, который был нам доведён, это более 2,5 млрд штук.

Светлана Сивирчукова, начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Гродненской области:

Складские запасы находятся сегодня на уровне 43,9%, что ниже предельно допустимой нормы. В 7 раз увеличился экспорт. И динамика, настолько хорошая положительная динамика, действительно, сегодня радует на этом предприятии.

Совершенно противоположная ситуация на Гродненской обувной фабрике. Здесь складские запасы только растут.

Директор завода показывает обувь которую вернули магазины, такой на складе около 40%. Эти зимние сапоги никто не купил, как и сотни коробок с аналогичным товаром. Не меньше проблем и с летними моделями. Однотипная, хотя и качественная обувь, не пользуется большим спросом.

Валерий Орловский, директор ОАО «Гродненская обувная фабрика «Нёман»:

Это из-за того, что на рынке дополнительно появилось много дешёвой импортной обуви. По складским запасам у нас норматив должен быть 265% от среднемесячного выпуска, на сегодняшний день этот норматив у нас превышен и составляет более 300%.

Хромает маркетинг и дизайн. От таких диагнозов на предприятии не открещиваются. Хотя разрабатывают и новые модели, вроде бы и современные, но преподнести их покупателю почему-то не могут.

Светлана Сивирчукова:

Динамики снижения запасов не наблюдается. Если такая ситуация сохранится до 1 сентября текущего года, в этом случае это послужит поводом для назначения проверки предприятия и, как следствие, дачи оценки работе руководства.

А это витебский ковровый комбинат. Склады, хоть и кажется, что забиты доверху, но уровень их загруженности не превышает 60% от среднемесячного объёма производства. Проще говоря, если остановить все станки на предприятии и не пополнять запасы, то склад разгрузят полностью меньше чем за месяц.

Ольга Скубанович, временно исполняющий обязанности заведующего центрального склада ОАО «Витебские ковры»:

Грузим Россию по три фуры почти каждый день, вагоны у нас на Казахстан уходят. Работаем мы почти всё время по заявкам покупателей. Сразу по заявкам и по заявкам товар сразу уходит.

Не залеживается и напольное покрытие для авиалайнеров. Специфическую продукцию выпускают под заказ.

Илья Кондратенко, заместитель управляющего производством тканых ковровых изделий ОАО «Витебские ковры»:

Этими покрытиями сейчас устилаются самолёты-боинги «Аэрофлота» и другие авиационные компании. Так как ковровое покрытие состоит практически из натуральных волокон, поэтому они востребованы на рынке.

Чтобы не загружать склад ненужной продукцией, комбинат проанализировал спрос, выбор пал в основном на продукцию эконом-класса. Главное – грамотный маркетинг, делятся специалисты, и этот товар покупают даже страны с исторически развитым ковроткачеством – Армения и Узбекистан.

Любовь Радченко, начальник бюро дизайна ОАО «Витебские ковры»:

Отдел маркетинга даёт направление, как лучше разрабатывать рисунки. Мы делаем конкурентоспособные рисунки, чтобы они лучше всего продавались.

Вообще, тему затоваренности белорусских складов сложно назвать новой. С подобными проблемами производители сталкивались и 4 года назад. Ещё свежа история минского завода холодильников, который спрятал 18 тысяч единиц техники на складе в Барановичах. Тогда, к началу 2010, ситуацию в промышленности в целом исправили. На решение новых проблем – чёткие сроки. Их обозначил Президент на совещании в июне. Складские запасы должны сократиться за осень, а к 1 января вписаться в нормативы. Особое внимание – флагманам машиностроения.

На неделе БелАЗ выиграл тендер на поставку самосвалов в Сербию. Уже в ближайшее время белорусские 130-тонники отправятся добывать медную руду на балканском полуострове. Минский тракторный увеличил поставки в западную Европу. Уже в августе и 39 белорусских автобусов отправились в Санкт-Петербург. Тем не менее, наибольшее количество затоваренных складов по прежнему у предприятий минпрома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.