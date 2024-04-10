Гагаузия обратится к России за помощью, если Молдова введёт войска в регион

Гагаузия будет вынуждена просить поддержки у Российской Федерации и других стран, если власти Молдовы решат ввести войска на территорию региона, пишет РИА Новости.

Об этом сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул. «Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей», – отметила глава автономии.

Ранее Гуцул заявляла о запуске процесса отделения Гагаузской автономии от Молдовы в случае объединения страны с Румынией. «Мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова», – подчеркнула Евгения Гуцул.