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Гагаузия обратится к России за помощью, если Молдова введёт войска в регион

10 апреля 2024 07:48
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Гагаузия будет вынуждена просить поддержки у Российской Федерации и других стран, если власти Молдовы решат ввести войска на территорию региона, пишет РИА Новости.

Об этом сообщила глава Гагаузии Евгения Гуцул. «Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей», – отметила глава автономии.

Ранее Гуцул заявляла о запуске процесса отделения Гагаузской автономии от Молдовы в случае объединения страны с Румынией. «Мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова», – подчеркнула Евгения Гуцул.

# Международная политика

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