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По технологическому оснащению мы на высоком уровне: председатель концерна «Беллегпром» об отечественных брендах

08 июня 2017 17:17
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Новости Беларуси. Показ коллекций отечественных  брендов прошел в столице. Кстати более 60% продукции предприятия легкой промышленности отправляют на экспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По технологическому оснащению мы на высоком уровне: председатель концерна «Беллегпром» об отечественных брендах-1

Наш текстиль, трикотаж, изделия из кожи охотно покупают в 55-ти странах мира.

И только с начала года объем поставок за границу превысил 135 миллионов долларов.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:
По технологическому оснащению мы на высоком уровне, остается дальше осваивать, развивать, искать новые варианты, рынки и двигаться вперёд.

Значительный шаг особенно в ассортименте, особенно в том, что сегодня производят наши предприятия.

Особенно если взять изделия изо льна, хочу подчеркнуть, что мы впереди Европы – это точно.

Мы выигрываем по экспорту и в этом году. У нас 14 % стабильно идет.

По технологическому оснащению мы на высоком уровне: председатель концерна «Беллегпром» об отечественных брендах-4

Накануне дня работников легкой промышленности дизайнеры отечественных фабрик презентовали свои новинки. Модный показ прошел «на ура».

По технологическому оснащению мы на высоком уровне: председатель концерна «Беллегпром» об отечественных брендах-6

# Экономика # Мода в Беларуси # Фотофакт # Николай Ефимчик

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