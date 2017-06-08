По технологическому оснащению мы на высоком уровне: председатель концерна «Беллегпром» об отечественных брендах

Новости Беларуси. Показ коллекций отечественных брендов прошел в столице. Кстати более 60% продукции предприятия легкой промышленности отправляют на экспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наш текстиль, трикотаж, изделия из кожи охотно покупают в 55-ти странах мира.

И только с начала года объем поставок за границу превысил 135 миллионов долларов.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

По технологическому оснащению мы на высоком уровне, остается дальше осваивать, развивать, искать новые варианты, рынки и двигаться вперёд.

Значительный шаг особенно в ассортименте, особенно в том, что сегодня производят наши предприятия.

Особенно если взять изделия изо льна, хочу подчеркнуть, что мы впереди Европы – это точно.