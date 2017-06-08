Новости экономики за 08.06.2017

Новости Беларуси. Ситуация на нефтяном рынке повлияла на курсы валют во всём мире. Накануне «черное золото» установило новый антирекорд –

48 долларов за барель,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем перейти к цифрам восстановлю хронику событий: нефть упала в цене в ходе торговой сессии, после обнародовании информации о резком сокращении запасов нефти в США и увеличении запасов нефтепродуктов. В итоге на торгах по всему миру получили обратную пропорциональность –

доллар укрепился и повлиял на канадский доллар и евро.

КУРСЫ ВАЛЮТ

Отражение ситуации в мире и на торгах в Минске. Западные валюты укрепилась – итого доллар 1 рубль 87 копеек и евро 2 рубля 10 копеек.

Российский рубль ослаб – за сотню готовы предложить 3 рубля и 29 копеек.

БИЗНЕС-КРЕДИТЫ ПОДЕШЕВЕЮТ

Несмотря на снижение ставок по кредитам для бизнеса, проблема больших процентов по старым займам остается актуальной.