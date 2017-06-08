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Новости экономики за 08.06.2017

08 июня 2017 16:36
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Новости Беларуси. Ситуация на нефтяном рынке повлияла на курсы валют во всём мире. Накануне «черное золото» установило новый антирекорд –

48 долларов за барель,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем перейти к цифрам восстановлю хронику событий:  нефть упала в цене в ходе торговой сессии, после обнародовании информации о резком сокращении запасов нефти в США и увеличении запасов нефтепродуктов. В итоге на торгах по всему миру получили обратную пропорциональность –

доллар укрепился и повлиял на  канадский доллар и евро.

КУРСЫ ВАЛЮТ
Отражение ситуации в мире  и на торгах в Минске. Западные валюты укрепилась  –  итого доллар 1 рубль 87 копеек и евро 2 рубля 10 копеек.

Российский рубль ослаб – за сотню готовы предложить 3 рубля и 29 копеек.

БИЗНЕС-КРЕДИТЫ ПОДЕШЕВЕЮТ
Несмотря на снижение ставок по кредитам для бизнеса, проблема больших процентов по старым займам остается актуальной.

Правительство поручило в кратчайший срок принять меры по снижению ставок по старым договорам для реального сектора экономики. 

Новости экономики за 08.06.2017-1

Напомню, в  апреле займы подешевели в среднем для полтора процента, а уже 14 июня ставка в пятый раз за год снизится до 13%. Впрочем, этот факт сделает доступными кредиты  для всех клиентов.

РЖАНАЯ МУКА ЕГИПТУ
Первая партия отечественной ржаной муки отправляется сегодня в Египет.

До этого на африканский рынок белорусские аграрии поставляли лишь сухое молоко.

Экспортный список будет расширятся и в дальнейшем. Сейчас идут переговоры. В Минске находится делегация из Каира. Обсуждается ряд совместных проектов. Белорусская сторона готова поделиться передовыми технологиями в аграрной сфере.

Новости экономики за 08.06.2017-4

СТРАХОВКИ В РУБЛЯХ
Еще один шаг в дедоларизации. Клиентам страховых компаний больше не придется платить в валюте – теперь расчет за ваучеры будет производиться только в  рублях. При этом, запрет не коснется на ранее выданные  разрешения  –  они будут действительны до окончания срока действия.

Новости экономики за 08.06.2017-7

Как сообщалось, Национальный банк ранее прекратил выдачу новых и продление действующих валютных разрешений на оказании услуг перевозок авиатранспортом и медицинских услуг.

# Экономика # Фотофакт # Алексей Богданов # Экономическая рубрика # Магди Махмуд Ахмад

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