Новости экономики за 08.06.2017

Новости Беларуси. Ситуация на нефтяном рынке повлияла на курсы валют во всём мире. Накануне «черное золото» установило новый антирекорд –
48 долларов за барель,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде чем перейти к цифрам восстановлю хронику событий: нефть упала в цене в ходе торговой сессии, после обнародовании информации о резком сокращении запасов нефти в США и увеличении запасов нефтепродуктов. В итоге на торгах по всему миру получили обратную пропорциональность –
доллар укрепился и повлиял на канадский доллар и евро.
КУРСЫ ВАЛЮТ
Отражение ситуации в мире и на торгах в Минске. Западные валюты укрепилась – итого доллар 1 рубль 87 копеек и евро 2 рубля 10 копеек.
Российский рубль ослаб – за сотню готовы предложить 3 рубля и 29 копеек.
БИЗНЕС-КРЕДИТЫ ПОДЕШЕВЕЮТ
Несмотря на снижение ставок по кредитам для бизнеса, проблема больших процентов по старым займам остается актуальной.
Правительство поручило в кратчайший срок принять меры по снижению ставок по старым договорам для реального сектора экономики.
Напомню, в апреле займы подешевели в среднем для полтора процента, а уже 14 июня ставка в пятый раз за год снизится до 13%. Впрочем, этот факт сделает доступными кредиты для всех клиентов.
РЖАНАЯ МУКА ЕГИПТУ
Первая партия отечественной ржаной муки отправляется сегодня в Египет.
До этого на африканский рынок белорусские аграрии поставляли лишь сухое молоко.
Экспортный список будет расширятся и в дальнейшем. Сейчас идут переговоры. В Минске находится делегация из Каира. Обсуждается ряд совместных проектов. Белорусская сторона готова поделиться передовыми технологиями в аграрной сфере.
СТРАХОВКИ В РУБЛЯХ
Еще один шаг в дедоларизации. Клиентам страховых компаний больше не придется платить в валюте – теперь расчет за ваучеры будет производиться только в рублях. При этом, запрет не коснется на ранее выданные разрешения – они будут действительны до окончания срока действия.
Как сообщалось, Национальный банк ранее прекратил выдачу новых и продление действующих валютных разрешений на оказании услуг перевозок авиатранспортом и медицинских услуг.