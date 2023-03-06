По новой программе пенсионного страхования заключено более 13,5 тысячи договоров

Новости Беларуси. Более 13,5 тысячи человек воспользовались программой страхования дополнительной накопительной пенсии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работающие белорусы по желанию могут откладывать деньги на специальный счет – это своего рода «подушка безопасности» при выходе на заслуженный отдых. Напомним, белорусская пенсионная система представлена тремя уровнями. Это трудовая пенсия, социальная и дополнительная накопительная. Так вот последняя до момента вступления в силу указа Президента представлялась коммерческими организациями. Теперь же часть средств будущих накоплений формируется за счет государственных. Предприятие, в котором трудится работник, также обязано отчислять соразмерный взнос, но не более 3 % от зарплаты работника. Работодатель не ощутит на себе каких-то дополнительных финансовых нагрузок.

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