Новости экономики за 06.03.2023

В 2023 году Министерство экономики планирует завершить работу по оптимизации административной нагрузки на бизнес. Как государство поддержит малый бизнес, читайте здесь . Крупнейший китайский импортер пилопродукции заинтересован в сотрудничестве с белорусской биржевой площадкой. На каких условиях? Какие прогнозы относительно роста зарплат в Беларуси озвучили эксперты Евразийского банка развития?

КРУПНЕЙШИЙ КИТАЙСКИЙ ИМПОРТЕР ПИЛОПРОДУЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БУТБ

Крупнейший китайский импортер пилопродукции, обеспечивающий около 3 % всего объема импорта древесины и пиломатериалов в КНР, готов приобретать белорусские пиломатериалы через Белорусскую товарную биржу на регулярной основе. Как показала практика, реализация пилопродукции с доставкой до пункта назначения – наиболее удобный формат для китайских импортеров и создает благоприятные условия для долгосрочного сотрудничества. Ближайшая спецсессия, ориентированная на китайский рынок, запланирована на 9 марта. В связи с этим белорусские участники торгов уже разместили заявки на продажу своих товаров.

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