По мнению Мясниковича, чиновникам разного уровня пока не хватает ответственности в принятии решений

На положительное сальдо во внешней торговле Беларусь выйдет в 2015 году. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мясникович на заседании Совета министров. В центре внимания обновленного состава — план действий на ближайшее время.

Премьер настаивает, чтобы в программе на пятилетку были учтены «нормы прямого действия». То есть, прописано, как обеспечить выполнение программы развития Беларуси до 2015 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Основные положения этого документа одобрили делегаты Всебелорусского народного собрания. Правительство намерено увеличивать экспорт товаров и услуг, улучшать бизнес-климат и работать на привлечение инвесторов. Учитываться будут не столько цифры, сколько эффективность работы предприятий. Зарплата будет напрямую зависеть от производительности труда.

По мнению премьер-министра, чиновникам разного уровня пока не хватает ответственности в принятии решений. Это тормозит развитие экономики.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Все наши программные мероприятия должны обеспечить выход Беларуси по уровню и качеству жизни на среднеевропейский показатель. Отстаем почти в два раза. Вот цена вопроса.