Планы Минского подшипникового завода перед угрозой потери рынков сбыта 

44 миллиона евро потратит на модернизацию Минский подшипниковый завод. На предприятии по поручению президента составили бизнес-план, который предполагает полное техперевооружение и завоевание новых рынков, в числе которых и Бразилия.

В советское время на этом заводе выпускали 55 миллионов подшипников в год. Сейчас — 5 миллионов. А все производственные мощности остались прежними. Сейчас перед предприятием стоит задача избавиться от устаревшего оборудования, которое только мешает модернизации.

Подшипники, которые здесь собирают, используют практически все отрасли промышленности. Это и металлургия, и деревообработка, и машиностроение, и топливно-энергетический комплекс. Станки, купленные для этого завода еще в ГДР, устарели технологически. На них уже нельзя выпускать подшипники, соответствующие современным стандартам. Если учесть, что 65% продукции МПЗ поставляет на экспорт, то возникла угроза потери традиционных рынков сбыта. В сентябре прошлого года предприятие посетил президент. Александр Лукашенко тогда поручил провести полное техническое перевооружение подшипникового завода.

Александр Лабусов, генеральный директор ОАО «Минский подшипниковый завод»:

Мы соответствующий разработали бизнес-план инвестиционного проекта, он прошел государственную экспертизу — она сейчас в стадии завершения, в Комитете по науке и технологиям одобрили этот проект. Подготовлен проект распоряжения президента об оказании господдержки. Внесли его — согласовали со всеми заинтересованными ведомствами — он находится у главы государства на рассмотрении.

Бизнес-план не стал коммерческой тайной. Для реализации всего пакета проектов понадобится 44 миллиона евро. Часть этой суммы в виде субсидий даст государство, часть поступит в виде кредитов. Остальное — собственные средства МПЗ. Через три года здесь будут выпускать подшипники нового поколения. Кстати, прежде чем ставить новые станки, будет проведена реконструкция производственных помещений.