Правительство усилит контроль за поступающим на белорусские цементные заводы оборудованием

На очередном заседании президиума Совета министров рассмотрены вопросы инвестирования в отечественную цементную промышленность. Контроль за качеством импортного оборудования, поступающего на белорусские цементные заводы, усилится. Поставки дорогостоящей техники будет контролировать Правительство.

Основные иностранные вложения поступают из Китая. Сейчас в рамках инвестпрограммы модернизируются три крупнейших завода – два в Могилевской и один в Гродненской областях. Для них закупаются новые производственные линии и приобретаются новейшие технологии производства стройматериалов. Планируется, что после реконструкции мощности предприятий существенно увеличатся: они станут производить до 7 миллионов тонн высококачественного цемента, часть которого отправится на экспорт.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

– С учетом стоящих на сегодняшний день задач по инвестициям и роста объемов строительства жилья – мы должны выходить на потребление до 7 миллионов тонн. Ту разницу, которая у нас получится после ввода объектов – 2,5-3 миллионов тонн – реализовывать на экспорт.