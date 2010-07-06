Для модернизации Минского подшипникового завода понадобится 44 миллиона евро

Эти деньги предприятие получит в виде субсидий и кредитов, а также частично использует собственные средства.

Сегодня председатель Мингорисполкома ознакомился с тем, как на заводе готовятся к техническому перевооружению. Сейчас 65 % своей продукции МПЗ отправляет на экспорт. Новое оборудование позволит улучшить класс подшипников, что расширит круг потенциальных покупателей.

Александр Лабусов, генеральный директор ОАО «Минский подшипниковый завод»:

– Мы разработали бизнес-план инвестиционного проекта. Он прошел государственную экспертизу. По крайней мере, комитет по науке и технологиям одобрил этот проект. Подготовили проект распоряжения Президента об оказании государственной поддержки, внесли его, то есть согласовали со всеми заинтересованными ведомствами. Он находится сейчас у главы государства на рассмотрении.