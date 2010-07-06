С введением Таможенного союза белорусский экспорт может увеличиться

Об увеличении экспорта в Минске говорили эксперты. Специалисты отечественных предприятий и организаций сошлись во мнении, что у Беларуси огромные возможности в этом направлении, учитывая выгодное месторасположение и наличие высококлассных кадров с их уникальными проектами и разработками.

С начала нынешнего года белорусские товары уже отправились в 126 стран. Основные торговые партнеры – Россия, Украина, Германия, Китай и Польша. Эксперты считают, что для более стремительного продвижения на внешние рынки уже сейчас необходимо внедрять новейшие технологии, в дальнейшем – разрабатывать эксклюзивные продукты, и главное – заключать международные партнерские альянсы. С вводом в действие Таможенного союза подобные объединения станут особенно выгодными.

Андрей Величковский, главный специалист белорусской торгово-промышленной палаты:

– Многие иностранные компании заинтересованы в создании производственных баз. Пока не было Таможенного союза, то создавать производственные базы было не рационально, поскольку был маленький рынок. Сейчас же – это огромный рынок.