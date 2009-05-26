Планируемое увеличение в Беларуси НДС до 22% негативно отразится на бизнесе

«Планируемое увеличение НДС с 18% до 22% негативно отразится на всем бизнесе в Беларуси, на всех отраслях экономики», — утверждает председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского (БСПН) Георгий Бадей.

«Это крайне нежелательная мера, потому что налоговая нагрузка сейчас в Беларуси и так слишком велика. В условиях мирового кризиса, конечно, понятно желание правительства обезопасить бюджет, но, принимая решение о повышении НДС, необходимо серьезно подумать о последствиях такого шага, — подчеркнул Георгий Бадей. — Пострадают все сферы экономики, но особенно те, где большие затраты человеческого труда. В первую очередь — это сфера услуг. Кроме того, поскольку НДС входит в цену всех товаров и услуг, в конечном итоге вся нагрузка ляжет непосредственно на потребителей, которые и оплатят возросший налог на добавленную стоимость. Цены в стране вырастут как минимум на 4%».

«Увеличение НДС не должно рассматриваться как компенсация отмены оборотных налогов, снижения налога на прибыль. Надо просто отменять эти налоги и сокращать бюджетные расходы, а не компенсировать», — считает Георгий Бадей.

Эксперт обратил внимание на то, что из всех налогов именно повышение НДС наиболее нежелательно для предприятий, так как это самый большой налог, и он уплачивается еще до того, как реализована продукция. Кроме того, это противоречит соглашению о гармонизации налоговых систем с Россией, а также может вызвать проблемы подтверждения уплаты НДС из России и, соответственно, возврата его белорусским предприятиям из нашей бюджетной системы, передает БЕЛТА.