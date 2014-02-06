Петр Прокопович провел в Гродно выездное заседание Совета по развитию предпринимательства в Беларуси

Новости Беларуси. Повышение качества продукции и поиски новых рынков сбыта - главные составляющие увеличения экспортных поставок частных предприятий. Об этом было заявлено на выездном заседании Совета по развитию предпринимательства Республики Беларусь. Крупные бизнесмены и заместитель премьер-министра Петр Прокопович собрались сегодня в Гродно. Они посетили местные предприятия малого и среднего бизнеса, доля экспорта у которых за последний год значительно увеличилась.

Секрет успеха, признаются бизнесмены, прост. Необходимо найти оптимальный баланс между качеством товара и его стоимостью. Не последнюю роль играет и модернизация производства, а так же реклама как на российском, так и на европейских рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Зуховицкий, генеральный директор мебельного предприятия:

Мы занимались больше тем, что мы совершенствовали свою технологию. И у нас есть дилерская сеть, которая просит всё больше нашей продукции. Мы придумываем новый дизайн, взаимодействие с торговлей большое. Сейчас, в этом году мы увеличиваем и свой рекламный бюджет на Россию.

Свой вклад в увеличение экспорта вносят и свободные экономические зоны. До 70% продукции резидентов уходит за границу. Однако, в масштабе республики этого не достаточно. Сегодня экспорт не превышает импорт, что является одной из причин разбалансированности экономики.

Пётр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Только в том случае, если выручка от экспорта будет на 10% хотя бы выше, чем наши затраты на импорт, тогда у нас будет стабильная ситуация в экономике, стабильная ситуация на валютных рынках и в целом стабильная ситуация в нашем обществе.