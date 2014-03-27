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Первый в Юго-Восточной Азии завод по сборке белорусских тракторов открылся в Камбодже

27 марта 2014 10:20
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Новости Беларуси. Новый вектор сотрудничества. Первый в Юго-Восточной Азии завод по сборке белорусских тракторов открылся в Камбодже. Об этом 27 марта сообщили в МИД нашей страны. В торжественной церемонии принял участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который сейчас находится в Камбодже с официальным визитом.

Страны намерены и дальше расширять сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. А одним из самых перспективных направлений стороны считают создание совместных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Новый совместный проект предполагает на первоначальном этапе ежегодную поставку на рынок Камбоджи и прилегающих стран более 400 единиц тракторов различных моделей и мощностей. После церемонии открытия участники ознакомились с работой сборочного конвейера. Камбоджийский министр лично протестировал первый собранный в Камбодже трактор «Беларус».

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Камбоджа # Дмитрий Мирончик

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