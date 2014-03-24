К 31 мая станет окончательно известно, сколько же стоит на самом деле коммуналка в Беларуси

Новости Беларуси. 24 марта Глава государства принял с рабочим докладом председателя Комитета госконтроля Александра Якобсона. Речь шла о совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, о деятельности, созданной по поручению Президента межведомственной рабочей группы. Её главная задача на сегодня — сокращение затрат на услуги ЖКХ, эффективное использование бюджетных средств и пересчёт норм и нормативов. По словам Президента, сравнить нужно реальную цену за услуги и ту цену, которая предлагается коммунальщиками на самом деле. Кроме того, необходимо исключить любое посредничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оптимизация системы ценообразования и тарифов, повышение качества коммунальных услуг, а главное — эффективное использование бюджетных средств. Проблемы ЖКХ на слуху уже давно. Обсуждались они и 24 марта на рабочей встрече Президента с председателем Комитета госконтроля, а по совместительству и руководителем рабочей группы по изучению проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы хотели бы мне доложить о работе в масштабе «тройки», это новое направление нашей деятельности: Россия-Казахстан-Беларусь. Это правильно, что у нас в первом приближении уже и высшие контрольные органы имеют какие-то наработки. Не хотелось бы, чтобы это был какой-то отчет, самоотчет и по работе, в том числе и Комитета государственного контроля, но на одном вопросе я хотел бы, чтобы вы остановились принципиально и более конкретно — это поручения, которые вы выполняете (это глобальные поручения) по функционированию системы ЖКХ в нашей стране. Для меня это очень важный вопрос, болезненный вопрос для населения.

Самое главное — мы должны знать цену ЖКХ, реальную цену и сравнить ее с той ценой жилищно-коммунальных услуг, которую мы сейчас предлагаем населению, мы должны, в конце концов, разобраться, чего стоят услуги ЖКХ. Население, может быть, не ставит перед собой вопрос в таком плане, а для меня важно. Какая же это все-таки цена и сколько платит население, а сколько компенсирует бюджет, чтобы дальше смотреть, как нам действовать.

По моей информации, уже первые ваши подходы свидетельствуют о том, что себестоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства очень отличается от того, как мы это представляли. Вы там обнаруживаете каких-то посредников. Это вообще недопустимо. Население должно напрямую... Производители электроэнергии должны получать ее и оплачивать. Любое посредничество — это увеличение цены. Поэтому мне хотелось, чтобы вы, как это сделала комиссия Кобякова в строительстве, вскрыли фундаментальные вещи функционирования жилищно-коммунального хозяйства. Это второй вопрос, за который мы взялись системно. Третий вопрос — вопрос Мясниковича и функционирования сельского хозяйства. Если мы после строительства разберемся с ЖКХ и сельским хозяйством, принципиально на экономической основе сделаем соответствующие выводы, нам, наверное, стоит памятник поставить.

Рабочая группа под руководством Александра Якобсона создана была в январе 2014 года. Соответствующее распоряжение подписал Президент. По словам председателя Комитета госконтроля сейчас в центре внимания комиссии — пересчёт норм и нормативов, упразднение посредничества. Одним словом, сокращение затрат на услуги ЖКХ.

Александр Якобсон, председатель Комитета госудасртвенного контроля Республики Беларусь:

Будут приняты некоторые меры по дифференциации оплат, меры по изменению и пересчету всех тарифов. С 2007 года нормы и нормативы на оказание коммунальных услуг не пересчитывались. Будет упразднено все посредничество. В жилищно-коммунальных хозяйствах, к сожалению, еще и посредники есть. Будет изменена структура управления, потому как в каждой области все в разнобой, а должно быть единообразие в нашей небольшой Республике. А также целый ряд других мер и направлений, а их около 10, о которых я подробно доложил Президенту.

К слову, подобная рабочая группа не единственная. Агропромышленный комплекс тоже под контролем межведомственной комиссии. Уже под руководством премьер-министра Михаила Мясниковича. Среди её задач — повышение прибыли и рентабельности, снижение себестоимости производства и эффективность модернизации.

В своё время аналогичная комиссия создана была и для решения проблем строительства. Проверили едва ли не каждый «просроченный» дом. В итоге — ликвидировали большинство долгостроев, установили стоимость квадратного метра, навели порядок в работе подрядчиков.

Результаты работы группы обсуждали на республиканском совещании в декабре 2013 года. Тогда Глава государства потребовал завершить строительство проблемных домов в самые кратчайшие сроки.

В 2014 году - внимание к местным ораганам власти. Точнее, к долгостроям в областях страны. Выездные обучающие семинары прошли в регионах. Инспектировали долгострои представители Администарции, Комитета госконтроля, Министерства архитектуры страны. Такая мера поможет полностью искоренить проблемы с просроченным жильём и ростом цен. К слову, такой же результативности Глава государства ждёт и от межведомственной группы по проблемам ЖКХ.

Отчёт о проделанной работе межведомственная группа предоставить должна уже к 31 мая.