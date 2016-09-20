Первый в истории отношений Беларуси и Омана совместный бизнес-форум пройдет 20 сентября в Минске

Новости Беларуси. Промышленность, машиностроение, торговля, высокие технологии. Беларусь и Оман заинтересованы в развитии сотрудничества. Сегодня в Минске в Национальной библиотеке состоится первый в истории двусторонних отношений совместный бизнес-форум. В нем примут участие руководители 30 крупнейших компаний Султаната, представляющие самые разные секторы экономики: от нефтегазовой отрасли до продуктов питания.

А в преддверии форума представительную делегацию с Аравийского полуострова принял Президент Александр Лукашенко. На встрече стороны отметили большой потенциал будущего тесного взаимодействия. Гости также ознакомились с работой белорусских производителей автомобильной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.