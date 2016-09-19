«Беларусь для Омана – второй дом»: сотрудничество двух стран обсудили во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Высокий уровень доверия и искренней дружбы. Сегодня Александр Лукашенко встретился с представителями деловых кругов Омана. Двусторонние контакты наших стран активизировались в последние два года. И сегодня Беларусь рассматривает Оман как перспективного торгового и инвестиционного партнера в регионе Персидского залива. В эти дни в Минске более сорока крупных арабских бизнесменов.

Сферы интересов деловых кругов различны. Банковское дело, строительство, сельское хозяйство, промышленность. 19 сентября зарубежные гости побывали на ряде отечественных предприятий. По результатам визита будут определены конкретные направления развития сотрудничества между странами на ближайшую перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно точно посчитать, сколько стоит минута или даже секунда времени того или иного бизнесмена. Но вот когда крупные предприниматели Омана собираются, чтобы обсудить возможные совместные проекты, как это можно оценить?

Саид Бен Салех Аль-Киюми, председатель Оманской торгово-промышленной палаты:

Встреча, безусловно, отражает заинтересованность нашего государства в развитии двусторонних отношений между нашими странами. Особенно в торгово-экономической сфере. В состав сопровождающей меня делегации входит порядка 40 представителей оманских деловых кругов. Мы избрали среди них группу крупнейших бизнесменов для сегодняшней встречи с вашим превосходительством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем Оман как одного из перспективных торговых и инвестиционных партнеров в регионе Запада. Беларусь готова развивать отношения с вашим государствам по всем направлениям. Я уверен, что потенциал нашего экономического сотрудничества огромен и будет востребован. Беларусь – высокоразвитая страна, основу которой составляет в том числе и машиностроение. В связи с этим мы готовы, и у нас есть такая возможность, поставок в Оман нашей техники, а также мы готовы к созданию совместных предприятий на территории Омана. Кроме того, наша страна готова содействовать Оману в налаживании сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Это огромный рынок товаров и услуг Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, Армении, который насчитывает более 170 млн человек.

Создавать новые торговые связи – задача для двух государств.

Оман для Беларуси – возможный трамплин для экономического прыжка в регион Персидского залива.

Наша республика для Омана – ворота в ЕС, и одновременно на рынки Евразийского экономического союза.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Египте и Омане по совместительству:

Оман интересуется нашими технологиями в области промышленности, сельского хозяйства, Оман хотел бы, чтобы Беларусь оказала содействие в обеспечении продовольственной безопасности государства – это одна из главных задач оманского правительства.

Мы рассчитываем на то, что в скором будущем белорусские продукты будут поступать на оманский рынок.

Механизм для роста сотрудничества был запущен в 2007. После визита в Оман Александра Лукашенко появилась правовая база для кооперации. Например, такой документ, как избежание двойного налогообложения. А сегодня уже прорабатывается создание совместного предприятия в Омане с «Амкодор».

Марат Хамицаев, начальник отдела инвестиционного планирования ОАО «Амкодор – управляющая компания холдинга»:

Ведутся переговоры по созданию совместного предприятия с крупным холдингом. Основным видом деятельности предприятия будет дистрибьюция техники «Амкодор», сервисное обслуживание и в последствии сборочное производство.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

В этом году как никогда плотно мы встречаемся. Уже третья встреча на высоком уровне. И как итог наших взаимоотношений в течение даже этого года – встреча у нашего Президента. Я думаю, что дан старт инвестиционным проектам. Давайте вместе поработаем, чтобы можно было сказать, что Беларусь для Омана – второй дом, Оман для Беларуси – второй дом и, как говорят, «аль-шалах».

Владимир Колтович отвечает не только на арабском, но и в целом – за сотрудничество с Оманом. Там все чаще начали открываться бизнес-структуры, агентства, занимающиеся финансированием несырьевых проектов. Высокими технологиями, например.

Мустафа Салман, бизнесмен (Оман):

Ваша страна очень известна в сфере высоких технологий, очень хорошая система образования.

Это очень интересно для нас. Также молочные и сельскохозяйственные продукты из Беларуси очень известны. Это может стать хорошей отправной точкой для старта бизнеса.

А Особая экономическая зона Дукм предлагает очень выгодные условия для иностранного капитала. Страна диверсифицирует экономику. Сотрудничество с другими государствами понимается, как возможность ускорить процесс перестраивания этой экономики. Своим опытом диверсификации готова поделиться Беларусь.

Саид Бен Салех Аль-Киюми, председатель Оманской торгово-промышленной палаты:

Мы знаем, что

Беларусь очень сильна своей промышленностью, производством самосвалов, сельхозтехники, сферой высоких технологий. Перспективной является сфера туризма.

Так что, я думаю, у нас хорошие перспективы по всем этим направлениям. А еще мы изучаем возможности выйти на рынок недвижимости Беларуси.

Адил Ал Фаируз, бизнесмен (Оман):

Мы можем работать вместе с белорусскими компаниями в сфере машиностроения и сельского хозяйства. Некоторые мои коллеги заинтересованы в совместном строительстве торговых центров и отелей. И это только начало. Мы все еще открываем для себя Беларусь.

На переговорах во Дворце Независимости Президент предложил каждому из бизнесменов найти по проекту в Беларуси. И это уже станет хорошим шагом вперед. Такая возможность будет завтра на форуме деловых кругов, где представят почти 100 белорусских предприятий.