Первые отечественные кареты скорой медицинской помощи презентовали в Витебской области

Пока их собирают из импортных составляющих. Но в перспективе – переход на белорусские. Новые реанимобили по качеству и функциональности не уступают зарубежным аналогам, но стоят на треть дешевле.

В Витебске на базе микроавтобуса создают полноценные кареты скорой помощи. Совместное белорусско-российское предприятие выпустило пробную партию. Автомобили уже прошли испытания и получили сертификаты соответствия в Минске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Совсем скоро этот реанимобиль поступит на службу белорусских медиков. По своему оснащению он ничем не уступает импортным аналогам. Современное оборудование позволяет не только оказывать первую медицинскую помощь, но и проводить диагностику прямо в дороге. Для комфортной работы врачей предусмотрена даже высота салона.

Производство рассчитано на внутренний рынок. Собранные здесь автомобили на 30% дешевле купленных за рубежом. Со временем предприятие планирует перейти и на отечественные комплектующие.

Юрий Любимов, генеральный директор предприятия:

Мы сегодня работаем и с местными производителями белорусскими, и с российскими. Планируем создать совместное предприятие для производства медицинского оборудования, создать новые рабочие места и сделать этот продукт уже белорусским.

Еще одна новинка — мобильная лаборатория для пограничников. Витебчане собрали уже четвертый автомобиль для радиационной охраны наших рубежей. Поисковые приборы, индивидуальные дозиметры, идентификаторы радиоизотопов, спектральный сканер в форме рюкзака. Все управляется дистанционно. Для связи радиостанция. Оперативность и надежность — главные условия при разработке нового авто.

Вадим Грудовик, начальник мобильной лаборатории оперативного реагирования органов пограничной службы:

Эта лаборатория очень удобна для перемещения нашего персонала на границу на место инцидента. Также эта лаборатория очень удобна для обмена информацией в режиме реального времени с центрами реагирования.

Проектом заинтересовались и на Западе. Наладить производство салонов для машин скорой помощи в Витебске планируют итальянские специалисты.

Сергей Сташевский, глава администрация свободной экономической зоны «Витебск»:

Подписан трехсторонний протокол намерений белорусско-российско-итальянский о создании еще одного предприятия в свободной экономической зоне, которое будет заниматься производством салонов для медицинских автомобилей.

Серийное производство спецавтомобилей в регионе появится в ближайшее время. Уже в следующем году здесь планируют выпустить до полутора тысяч единиц техники.