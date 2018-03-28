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Первую электроэнергию с БелАЭС планируют получить в начале 2019 года

28 марта 2018 15:33
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Новости Беларуси. Первую электроэнергию с Белорусской АЭС планируется выдать в первом квартале 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас монтажные работы ведутся на первом блоке. Установлено основное реакторное и турбинное оборудование. В целом готовность специалисты оценивают на 90 %. Летом начнутся гидравлические испытания.

Первую электроэнергию с БелАЭС планируют получить в начале 2019 года-1

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
Мы провели масштабную модернизацию генерирующих мощностей в нашей энергосистеме, и она сегодня самая эффективная на постсоветском пространстве. С вводом атомной станции она будет еще более эффективной, в частности, себестоимость производимой продукции.

Конечно, мы в первую очередь рассматриваем это для того, чтобы с вводом атомной станции наша национальная экономика была более конкурентоспособной на внешних рынках.

Ядерное топливо будет завезено в конце 2018 года. От российского завода-изготовителя его планируется транспортировать железнодорожным транспортом. Первый энергоблок планируется ввести с эксплуатацию в декабре 2019 года, второй – в июле 2020.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Михаил Михадюк # Фотофакт

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