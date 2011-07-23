Первая очередь современного транспортно-логистического центра в Ракове откроется в сентябре

С ходом строительства объекта в Воложинский районе ознакомился премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Создание этого центра идет по инвест-договору с литовской компанией. На первом этапе будет вложено 14,5 млн. евро, затем еще 7 млн.

Старт был дан в мае прошлого года, вторую очередь планируется завершить в октябре 2012-го. Сейчас готовность объекта – 85%. Доля импортной составляющей в строительстве не превышает трети. Уже в сентябре здесь смогут арендовать помещения клиенты, практически сформирован перечень компаний-заказчиков как белорусских, так и зарубежных.

К слову, за сутки центр сможет обслуживать более четырех тысяч тонн различных грузов.

Всего же в республике сейчас строится более 40 логистических центров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».