Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО начались в Женеве: консультации пройдут с 46 странами

Новости Беларуси. Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО начались в Женеве. 23 января – первый раунд консультаций. Их наша делегация проведет с представителями 46 стран торгового объединения. Стороны рассмотрят вопросы внешнеторгового режима Беларуси и согласуют планы по дальнейшей работе. Запланированы и двусторонние переговоры.

В состав нашей делегации вошли представители внешнеполитического ведомства, Министерств экономики, антимонопольного регулирования, сельского хозяйства и здравоохранения.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Переговоры являются очень важными, и я считаю, что Беларусь обязана идти в русле тех мировых процессов, которые происходят, в том числе в контексте нашего взаимодействия с Всемирной торговой организацией. Мы не ожидаем, что будет принято сразу же позитивное, положительное решение, но эти переговоры являются очень важными для прояснения позиции, для уточнения подходов соответствующих государств и для доведения нашей позиции, белорусской позиции, по тем спорным вопросам, которые еще пока остаются в наших переговорах с отдельными странами.

За ходом переговоров следят и экономические эксперты. Так, по их мнению, Беларуси по силам минимизировать риски вступления страны в ВТО.

Членство в организации потребует некоторых реформ. Также эксперты опасаются, что защитить собственный рынок станет сложнее: конкурентоспособность, в частности сельхозпредприятий, снизится.

Олег Ильин, директор агентства стратегического и экономического развития:

Я думаю, что наша делегация, правительство, просчитало все риски и в процессе переговоров мы защитим те отрасли, которые наибольшим образом чувствительны. При вступлении нашей страны в ВТО существенно улучшится бизнес-климат, инвестиционный климат, и мы можем ожидать рост товарооборота со многими нашими странами-партнерами и рост прямых иностранных инвестиций. И наверняка мы видим вхождение на наш рынок новых интересных производств международных компаний. Стоимость импорта снизится.

Между тем, ВТО концентрирует 95% мировой торговли. В объединение входят 159 стран, торгующих на равных условиях. В том числе и партнеры Беларуси по ЕАЭС – Армения, Россия, Казахстан и Кыргызстан. Ранее многие участники организации заявляли, что ожидают от нашей страны возобновления переговорного процесса.