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Парламентская делегация Малайзии с визитом в Беларуси

18 августа 2014 08:31
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Новости Беларуси. Парламентская делегация Малайзии с визитом в Беларуси. Ее возглавляет заместитель спикера Палаты представителей малазийского Парламента Рональд Кианди.

Во время визита, который продлится до конца этой рабочей недели, запланированы встречи в Палате представителей Беларуси, Министерстве иностранных дел и Государственном военно-промышленном комитете.

За это время гости также посетят ряд крупных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот Беларуси и Малайзии в прошлом году превысил 160 миллионов долларов. Основу нашего экспорта составили калийные и азотные удобрения, топографические приборы и инструменты.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Малайзия

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