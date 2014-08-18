Новости Беларуси. Парламентская делегация Малайзии с визитом в Беларуси. Ее возглавляет заместитель спикера Палаты представителей малазийского Парламента Рональд Кианди.

Во время визита, который продлится до конца этой рабочей недели, запланированы встречи в Палате представителей Беларуси, Министерстве иностранных дел и Государственном военно-промышленном комитете.

За это время гости также посетят ряд крупных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот Беларуси и Малайзии в прошлом году превысил 160 миллионов долларов. Основу нашего экспорта составили калийные и азотные удобрения, топографические приборы и инструменты.