Ожидаем трёхкратного роста числа ремесленников: Минэкономики о деятельности народных мастеров в Беларуси

Документ максимально расширяет перечень видов деятельности, которыми можно будет заниматься по заявительному принципу – без регистрации как ИП. Туда вошли все виды ручного труда.

Новости Беларуси. Народные мастера Беларуси с 12 января начинают работать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения произойдут согласно вступившему в силу Указу Президента, который упрощает работу ремесленников.

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Для того, чтобы стать ремесленником, необходимо сделать всего один этап пройти – уплатить ремесленный сбор. Он составляет одну базовую величину в год. Его нужно уплатить по месту регистрации в налоговых органах и можно осуществлять ремесленную деятельность.

С учетом тех новых правил, которые приняты и вступают уже сегодня в силу, мы ожидаем в ближайшее время не менее двух-, а то и трехкратного роста количества ремесленников, работающих в нашей стране.

Указ также уточняет места и способы продажи товаров хенд-мейд. Теперь официально разрешено приглашать покупателей в мастерские или отправлять продукцию по определенному адресу. Интересно и другое изменение – с этого дня ремесленники смогут рекламировать свои услуги, в том числе – в интернете.