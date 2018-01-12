Прямой эфир

Ожидаем трёхкратного роста числа ремесленников: Минэкономики о деятельности народных мастеров в Беларуси

12 января 2018 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Народные мастера Беларуси с 12 января начинают работать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения произойдут согласно вступившему в силу Указу Президента, который упрощает работу ремесленников.

Документ максимально расширяет перечень видов деятельности, которыми можно будет заниматься по заявительному принципу – без регистрации как ИП. Туда вошли все виды ручного труда.

Ожидаем трёхкратного роста числа ремесленников: Минэкономики о деятельности народных мастеров в Беларуси-1

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Для того, чтобы стать ремесленником, необходимо сделать всего один этап пройти – уплатить ремесленный сбор. Он составляет одну базовую величину в год. Его нужно уплатить по месту регистрации в налоговых органах и можно осуществлять ремесленную деятельность.

С учетом тех новых правил, которые приняты и вступают уже сегодня в силу, мы ожидаем в ближайшее время не менее двух-, а то и трехкратного роста количества ремесленников, работающих в нашей стране.

Указ также уточняет места и способы продажи товаров хенд-мейд. Теперь официально разрешено приглашать покупателей в мастерские или отправлять продукцию по определенному адресу. Интересно и другое изменение – с этого дня ремесленники смогут рекламировать свои услуги, в том числе – в интернете.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Петр Арушаньянц

Другие новости рубрики

Все новости
Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей
11 января 2018 15:26

Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей

Новости экономики за 11.01.2018
11 января 2018 15:20

Новости экономики за 11.01.2018

БВФБ: на торгах 11 января доллар и евро подорожали
11 января 2018 12:05

БВФБ: на торгах 11 января доллар и евро подорожали