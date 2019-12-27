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«Отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне». Наталья Кочанова встретилась с послом Турции

27 декабря 2019 11:49
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Новости Беларуси. Наталья Кочанова встретилась с послом Турции Кезбан Нилваной Дарамой в связи с окончанием ее дипломатической миссии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне». Наталья Кочанова встретилась с послом Турции-1



Посол отметила, что это ее крайняя официальная встреча перед отъездом на родину. Во время диалога обсудили вопросы сотрудничества во всех сферах. Так, если анализировать товарооборот между двумя странами, то за 2018 год он увеличился почти на 5 % к уровню 2017-го и достиг почти миллиарда долларов. Сегодня мы экспортируем в Турцию калийные удобрения, синтетические волокна, льняные ткани, лесоматериалы и газетную бумагу. 

«Отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне». Наталья Кочанова встретилась с послом Турции-3

Кезбан Нилван Дарама, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси:
Сегодня мы отметили, что отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне. Основа наших отношений торгово-экономическое сотрудничество. Сегодня мы обсуждали ту цель, которая была поставлена главами наших государств достижение полутора миллиардов долларов в двустороннем товарообороте. Мы также говорили о поддержке взаимных инвестиций. Отмечу, что мы намерены увеличивать сотрудничество в сфере культуры, образования. В целом, мы определили большой потенциал, который в ближайшее время будем реализовываться

«Отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне». Наталья Кочанова встретилась с послом Турции-6



Председатель Совета Республики высоко оценила вклад посла в развитие отношений наших стран и отметила, что в ближайшее время в парламенте Беларуси сформируют группу дружбы с парламентом Турции. 

# Беларусь-Турция # Экономика # Кезбан Нилван Дарама # Наталья Кочанова # Фотофакт

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