Отдача не соответствует ожиданиям: Президент поручил усилить контроль над деревообработкой

Новости Беларуси. Внимание к лесохозяйственной отрасли будет усилено. Об этом заявил председатель комитета госконтроля Леонид Анфимов. В деревообработку в Беларуси вложены миллиарды долларов, а отдача пока не соответствует ожиданиям. На совещании, которое состоялось 24 января, Президент Беларуси отметил, что необходимо усилить надзор в этой отрасли. Госконтроль сконцентрируется также на незавершенных проектах по модернизации.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Будет осуществляться контроль за реализацией важнейших инвестиционных проектов в стране. Реализация очень важного инвестиционного проекта завязана на эффективном использовании лесного ресурса. Это окончание строительства производства беленой целлюлозы на светлогорском ЦГК. Главой государства поставлена задача ввести это производство до 7 ноября 2017 года. Конечно, здесь роль Комитета госконтроля неимоверно возрастает.