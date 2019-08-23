Опубликован рейтинг регионов Беларуси по уровню зарплаты

Новости Беларуси. Три БелАЗа, сделанные в уникальном цветовом исполнении, приступили к работе в Приморском крае России. По просьбе заказчиков машины раскрашены в цвета флага Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые самосвалы в такой раскраске отправились в карьер еще в 2018 году. Похоже, горнякам идея понравилась, а наши машиностроители стараются максимально соответствовать ожиданиям своих клиентов.

Кстати, возможно, именно это старание вывело Жодино в тройку лидеров рейтинга районов и городов областного подчинения по уровню зарплат. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по итогам первого полугодия здесь прибавила 68 % и без вычета налогов составила почти 1200 рублей. Больше только в Солигорском и Минском районах.