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Опубликован рейтинг регионов Беларуси по уровню зарплаты

23 августа 2019 16:57
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Новости Беларуси. Три БелАЗа, сделанные в уникальном цветовом исполнении, приступили к работе в Приморском крае России. По просьбе заказчиков машины раскрашены в цвета флага Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые самосвалы в такой раскраске отправились в карьер еще в 2018 году. Похоже, горнякам идея понравилась, а наши машиностроители стараются максимально соответствовать ожиданиям своих клиентов.

Кстати, возможно, именно это старание вывело Жодино в тройку лидеров рейтинга районов и городов областного подчинения по уровню зарплат. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по итогам первого полугодия здесь прибавила 68 % и без вычета налогов составила почти 1200 рублей. Больше только в Солигорском и Минском районах.

Больше новостей экономики за 23 августа здесь.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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