Новости Беларуси. Оманский бизнес заинтересован в сотрудничестве с машиностроительным комплексом Беларуси. 20 сентября в рамках первого совместного бизнес-форума представители деловых кругов Султаната провели многочисленные переговоры с белорусскими компаниями. Прорабатываются вопросы о поставках отечественных автобусов и дорожно-строительной техники.

В эти минуты в Национальной библиотеке, где организована переговорная площадка, обсуждаются условия контракта на поставку в Оман сельхозтехники.

Беларусь посещает делегация из 40 самых влиятельных бизнесменов этой страны. Большой интерес зарубежные гости проявляют к инвестиционным темам, логистике, развитию туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кайс Бин Мохаммед Аль-Юсуф, генеральный директор предприятия, член правления Торгово-промышленной палаты Султаната Омана:

Сегодняшняя делегация представляет большое количество сфер, включая недвижимость, инвестиции, сельское хозяйство, строительство, банковское дело. Мы заинтересованы в установлении деловых двусторонних контактов, включая создание совместных предприятий. Надеемся на плодотворные результаты.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Есть интерес у наших оманских партнеров инвестировать в совместное производство в Беларуси продуктов питания с последующей поставкой этой общей продукции на рынки Евразийского экономического союза и страны Персидского залива.

О желании и намерении сотрудничать оманские бизнесмены говорили вчера на встрече с Президентом. Стороны отметили большой потенциал будущего тесного взаимодействия.