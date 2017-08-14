«Если мы существуем, значит работаем рентабельно»: как фермеры вносят вклад в общий каравай Беларуси

Новости Беларуси. Вклад в общий каравай привносят и фермеры. Понятно, что в крестьянских хозяйствах не тот размах, но и с небольших полей урожай удается получать достойный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Территория этого хозяйства начинается с геометки Лисицы, однако здесь все без обмана. 600 гектаров земли, 200 из них – те самые зерновые, за урожай которых сейчас сражается страна. Фермер, он же глава хозяйства Александр Васильевич, лично проверяет в поле каждый колосок. К земле отношение трепетное, ведь на этих сотках проживает без малого 40 лет.

Александр Лосевич, фермер:

Поддержка, конечно, есть. На весеннюю посевную выделен товарный кредит на топливо. Сейчас на уборку нам выделено 4 тонны товарного кредита. Топливо. Помогать надо, как я всегда говорю, надо больным и немощным, остальные должны зарабатывать деньги. О том, что один в поле не воин, хозяйство, похоже, не слышало. Комбайн, проживающий седьмой сезон, суровый жнец, срезающий колосья на нескольких полях в день. С первого запуска им управляет механизатор Вячеслав. Свою «малышку» никому не доверяет. Только он, «Палессе» и 1200 тонн зерна – романтика с сельским привкусом.

За уборкой постоянно следит аист, добавляя умиротворенному пейзажу поистине поэтический лоск. А в хозяйстве давно решили пойти по экстенсивному пути развития: во главе отчетов не количество, а качество произведенного. В этой горе примерно 100 тонн пшеницы. Зерна в дальнейшем отсортируют, выберут самые «пузатые» образцы (так аграрии называют качественные зерна). И дальше в путь – на хлебный комбинат.

Кстати, в сезоне-2017 цена на тонну зерна – 300 рублей. До барреля нефти далековато, но все равно прилично. Издержки покрываются, есть что положить и в карман.

Александр Лосевич, фермер:

Если мы существуем, значит работаем рентабельно. Работает на этой ферме 12 человек, половина из них – однофамильцы Александра Васильевича. Александр Лосевич, фермер:

Я, два моих сына, две невестки. На грядках, а иногда и тракторе даже супруга.

Татьяна Лосевич, фермер:

У меня универсальные права, я могу и распахать картофель. Могу и на комбайне, и на машине. Удерживать хозяйство на протяжении 23 лет, уверена женщина, помогает название. Татьяна Лосевич, фермер:

Сыновья сказали, что должна быть Исида, потому что это Богиня плодородия. Чтобы пошло все хорошо, должно быть так.