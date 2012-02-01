Прямой эфир

Коллегия Евразийской экономической комиссии 1 февраля приступает к работе

01 февраля 2012 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ней будут созданы 23 департамента. Сейчас идет подбор кадров.

Евразийская экономическая комиссия будет вырабатывать решения, которые в итоге затронут ключевые аспекты функционирования экономик трех стран – Беларуси, Казахстана и России. Они будут приниматься коллегиально представителями от каждой страны. Все решения будут носить наднациональный характер.

За каждым государством закреплены определенные позиции, за которые они ответственны. В частности, за Беларусью – вопросы промышленности, сельского хозяйства, экономической интеграции, таможенного законодательства и нормативно-технической базы.

На первом заседании ЕЭК в Москве, которое прошло в январе, председателем Совета комиссии был избран заместитель премьер-министра Беларуси Сергей Румас. В этой должности он будет год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
01 февраля 2012 09:38

Банки Евросоюза просят Центробанк Европы вдвое увеличить финансовую помощь

01 февраля 2012 06:10

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси с 1 февраля увеличен на 23%

31 января 2012 16:50

Беларусь и Индия будут сотрудничать в области создания высокотехнологичной продукции