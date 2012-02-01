Коллегия Евразийской экономической комиссии 1 февраля приступает к работе

В ней будут созданы 23 департамента. Сейчас идет подбор кадров.



Евразийская экономическая комиссия будет вырабатывать решения, которые в итоге затронут ключевые аспекты функционирования экономик трех стран – Беларуси, Казахстана и России. Они будут приниматься коллегиально представителями от каждой страны. Все решения будут носить наднациональный характер.



За каждым государством закреплены определенные позиции, за которые они ответственны. В частности, за Беларусью – вопросы промышленности, сельского хозяйства, экономической интеграции, таможенного законодательства и нормативно-технической базы.



На первом заседании ЕЭК в Москве, которое прошло в январе, председателем Совета комиссии был избран заместитель премьер-министра Беларуси Сергей Румас. В этой должности он будет год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.