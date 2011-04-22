Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Беларуси с января по март составил всего около 1% от запланированного годового задания

В правительстве сегодня обсуждали сложившуюся ситуацию с инвестициями.

За первый квартал этого года привлечено порядка 12 триллионов рублей в основной капитал, что в сопоставимых ценах на четверть выше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны с января по март составил всего около 1% от запланированного годового задания в 6,5 миллиардов долларов.

В правительстве работу с инвесторами некоторых министерств, государственных концернов, а также чиновников на местах назвали неудовлетворительной. Озвученные результаты свидетельствуют о множественных случаях волокиты при рассмотрении конкретных предложений от иностранных инвесторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Де-факто органы госуправления работают по старинке. Работа сводится к рассмотрению обращений инвесторов, где большую активность по понятным причинам проявляют представители отечественного бизнеса.