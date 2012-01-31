Объединенная молочная компания в Беларуси: переработка 1 млн т молока и крупные партнеры

Этот комбинат хлебопродуктов – один из крупнейших агрохолдингов по переработке зерна. И сегодня это уже не только мука и комбикорм, но еще и мясо, и молоко. Комбинат объединил 4 крупных сельхозпредприятия, ряд производственных филиалов, дополнив все хорошей торговой сетью. Стратегия полного цикла: вырастил – переработал – продал. Никаких посредников. Прибыль – снова в развитие.



Александр Микалуцкий, генеральный директор комбината хлебопродуктов:

Трудности будут у всех, но нас они коснутся меньше, потому что мы сегодня работаем как единое целое.



Зерно – комбикорм – свинина – колбаса. В прошлом году по этой цепочке получили тысячу тонн готовой продукции. Занялись и производством растительного масла. Начали с рапса. В середине февраля здесь получат и собственное подсолнечное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Денис Глушко, заместитель генерального директора комбината хлебопродуктов:

Практически полный цикл производства животноводческой продукции. У нас есть свое производство колбасных изделий. В настоящее время реконструируется колбасный цех, чтобы выйти на новые рынки.



Кстати, именно на примере Гомельской области еще восемь лет назад о необходимости создания крупных холдингов заявлял президент Александр Лукашенко.



К разговору на самом высоком уровне вернулись в 2011-ом, когда зашла речь уже о белорусской молочной компании. Это мировая тенденция – таким производителям легче выживать в условиях мирового рынка и зарабатывать. Имея при этом глубокую переработку и на выходе – продукцию с высокой добавленной стоимостью.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Этой компании быть. Точно так надо развивать и другие компании. Пусть их будет 5-6, но мощнейшие. Когда они начнут нормально работать, вместе за столом сидеть, будем знать, что у них свой бизнес, мы их выведем на свободную конкуренцию.



Минсельхозпрод подготовил предложения по Объединенной молочной компании. Речь идет о слиянии не только заводов, но и логистики, товаропроводящих сетей, и даже брендов. Такое объединение сможет перерабатывать 1 миллион тонн молока и привлечь крупных партнеров.



Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы главе государства два варианта по созданию такой компании направили. Когда перерабатывается 1 млн тонн молока в таком объединении, то это объединение становится интересным для любого торгового магната. Если в это объединение входит пять-семь молочных комбинатов, то управляющая компания четко определяет, на каком комбинате что будет производиться.



В стране уже работают 46 холдингов: мелкие присоединились к крупным. Они производят 18% всей сельхозпродукции по стране. Но пока это не тот уровень, который хотелось бы, отметили в Совете министров.



Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это действительно объективная необходимость, потому что только крупные интегрированные компании сегодня способны работать на мировых рынках. Это касается не только аграрного сектора, это тенденции, тенденции мировые. Здесь и вопросы экономической устойчивости, инновационности, развития этих компаний. Необходимо серьезно в этом плане работать.



Губернаторам всех регионов эту работу поручено активизировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведомственный подход, по мнению экспертов, это главное, что мешает сегодня объединению мелких предприятий в крупные компании.