О киосках в Минске, хранении белорусских яблок до мая и скидках в магазинах. Интервью с замначальника управления Мингорисполкома

В гостях программы «Большой город» на СТВ - Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Минчанам хватит новогодних подарков в минских магазинах?

Ассортимент широкий, сформированы новогодние подарки, более 50 наименований присутствует в розничной торговой сети, цены на эти подарки разные: от 30 до 200 тысяч, то есть они будут по карману любому покупателю.

А скидки у нас реальные? Мне кажется, они у нас совершенно незначительные.

Может быть, они и небольшие, в зависимости от товара, в зависимости от возможностей торгового предприятия, скидка может быть от 10 до 30 процентов. В отдельных случаях эта скидка доходит до 50 процентов. Но хочу отметить, что, несмотря на свободу ценообразования в торговле, лишь по некоторым позициям осталось государственное регулирование цен, несмотря на эту свободу, торговые надбавки в магазинах не превышают разумных пределов: средний валовый доход торгового предприятия, реализующего непродовольственные товары, не превышает 30 процентов. По продовольственным товарам эта цифра еще меньше: она не превышает 20 процентов. Поэтому за счет своей торговой надбавки все, что можно снизить для того, чтобы привлечь покупателей в магазин, торговое предприятие делает.

Если мы говорим о сезоне акций, распродаж и скидок, то я думаю, что все минчане уже давно обратили внимание на то, что в магазинах города акции, распродажи – это уже заурядное явление, можно сказать, и, конечно же, в декабре эта тема актуальна, как никогда.

К Новому году проведена определенная работа и работниками торговли, и производителями товаров, достигнута договоренность, чтобы можно было максимально снизить цены за счет снижения цены производителя, за счет снижения торговой надбавки торгового предприятия. В декабре планируется провести в городе более 2 500 различных маркетинговых мероприятий, это и распродажи, и продажа товаров по сниженным ценам.

Ажиотаж уже начался?

Если проанализировать работу специализированных отделов, которые реализуют, например, новогоднюю мишуру или новогодние подарки и украшения для елок, то сегодня средний человек оставляет порядка 100 000 рублей. Во второй половине декабря средний чек традиционно увеличивается в 4 раза.

А сколько торговля зарабатывает на празднике?

В последней декаде декабря товарооборот торговых предприятий увеличивается в 2-2,5 раза. А в последние дни года на некоторых предприятиях и в 5 раз.

Понятно, что торговля зарабатывает на празднике, а как дела обстоят с оптовой торговлей? Насколько известно, оптовая торговля немного провисла. Не скрасят ли эти провалы за счет прибыли от праздников?

Мы очень надеемся на то, что все показатели, которые доведены столичной торговле в этом году, будут выполнены. Мы очень рассчитываем на декабрь. Надеемся, что предновогодняя торговля и минчане помогут нам справиться с поставленной задачей.

А эти провалы в рыночной торговле как-то связаны с тем, что рынки закрываются?

Начнем с того, что сегодня в Минске функционирует 27 рынков и 55 торговых центров, на который оборудовано более 19,5 тысяч торговых мест на рынке. Сегодня утверждена программа модернизация этих рынков, на 8 рынках сегодня уже ведутся строительные работы, проходят реконструкции, на месте некоторых рынков будут создаваться торговые центры, часть рынков закроется, например, Червеньский рынок, но после того, как будет оборудована новая площадка для предпринимателей, которые торгуют на существующей площадке. Закрылся рынок «Динамо» в связи с реконструкцией большой спортивной арены, а в целом количество рынков остается. Если мы говорим о рынках. То доля рынков в обороте города не снизилась за последние 10 лет, она достаточно значительна и составляет 18-19 процентов.

А магазинов в городе хватает?

Сегодня на территории Минска функционирует более 4000 магазинов: более 1000 продовольственных, более 2,5 тысяч непродовольственных. Каждый год открывается порядка 250 новых объектов за счет перепрофилирования или строительства новых объектов. Вообще, развитие торговой сети в городе Минске происходит по нескольким направлениям. Во-первых, это строительство крупных торговых объектов. Сегодня 52 объекта находится в стадии проектирования или строительства. Вторая схема, которая также утверждена Мингорисполкомом, так называемые магазины шаговой доступности или магазины у дома. На эту схему нанесены площадки 150 магазинов, которые будут построены в новых строящихся районах. Осуществление этих мероприятий позволит к 2015 году выйти на показатель обеспеченности торговыми площадями в 600 квадратных метров на тысячу человек. Этот показатель будет сравним с обеспеченностью торговыми площадями в столицах соседних государств. Сегодня этот показатель порядка 430 квадратных метров на тысячу человек.

Расскажите, по какому принципу закладывается стабфонд в городе?

В городе ежегодно традиционно закладываются стабилизационные фонды продукции растениеводства и животноводства. Этим занимаются унитарные оптовые предприятия Минска: 2 хладокомбината и предприятие «Партизанское». На хладокомбинатах закладывается мясо, животное масло и сыр. Объемы достаточны для того, чтобы обеспечить в межсезонный период бесперебойную поставку этой продукции в торговую сеть и бюджетным организациям. Что касается овощей, то основным поставщиком на потребительский рынок города овощной продукции и картофеля является унитарное предприятие «Партизанское». В текущем году объем закладываемой продукции составил более 50 тысяч тонн. Хочу отметить, что на этом предприятии созданы необходимые условия для хранения этой продукции, несколько лет назад была проведена серьезная реконструкция предприятия, хранилища были оснащены современными холодильными системами, это помогает создать необходимый температурный режим. На сегодняшний день уже завершена закладка стабилизационных фондов, разработаны графики расходов этих фондов. Уверен, что до лета мы будем обеспечены отечественной овощной продукцией. Благодаря тому, что были созданы специальные условия для хранения яблок в газовой среде, до мая мы сможем продавать и яблоки отечественного производства. Основными покупателями и получателями продукции являются магазины города, объекты общественного питания и объекты бюджетной сферы: школы, дошкольные учреждения, которые организовывают работу в школах.

Вы предлагаете минчанам приходить и на ярмарки, чтобы закупиться овощами, фруктами. А усилия по их организации окупаются? Люди идут на ярмарки?

Ярмарки, которые проводятся на территории города осенью, пользуются спросом как у минчан, так и у сельхоз производителей. В текущем году мы начали проводить ярмарки с 15 сентября еженедельно по субботам в микрорайонах города. Участие принимал абсолютно любой желающий сельхозпроизводитель республики, свою продукцию предоставляли со всех регионов страны и фермеры, и сельскохозяйственные организации. Было реализовано населению более 14 тысяч тонн картофеля и плодоовощной продукции. Это порядка 30 процентов от заложенной продукции в стабилизационный фонд. Это серьезная цифра, и она, я полагаю, должна помочь минчанам встретить, в том числе, Новый год. Потому что цены на ярмарках были сформированы непосредственно производителем, можно сказать, что продукцию везли прямо с поля, минуя склады, минуя оптовые звенья, работы по переборке продукции, она вся была поставлена в магазины прямо с поля. Кроме этого, в Минске были выделены 138 площадок, на которых сельхозпроизводители имели возможность продавать свою продукцию прямо из машин, эти площадки были размещены максимально приближенно к жилым домам, что так же делало более доступным приобретение этой продукции в сезон массовой заготовки.

А будут ли торговые киоски на улицах города?

Никаких предпосылок для того, чтобы возобновилась торговля в киосках на территории города, нет.