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Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня

13 июня 2017 16:33
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Новости Беларуси. Одно из ведущих белорусских предприятий по производству техники презентует новый холдинг. «Амкодор-Семаш» ориентирован на создание машин и агрегатов для сельхозпроизводителей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Уже сегодня холдинг выпускает более семисот наименований различной продукции.

Главная задача – освоить выпуск всей линейки сельскохозяйственной техники.

Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня -1

На эффективных почвах они создают новые комплексы производства. Новый завод в Дзержинске не только новый флагман отрасли машиностроения, которым гордится вся страна, но и новые рабочие места.

Здесь будут работать 80 человек.

Линейка селхозтехники у «Амкодора» подойдёт для любого хозяйства: заготовить корм, помочь в разведении коров или птицы, а также новые зерноуборочные комбайны.

Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня -4

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:
Инвестиционный портфель на ближайшие два года будет составлять 150 миллионов долларов. Если, соответственно, будут быстро реализованы инвестиционные программы, мы быстро создадим предприятия, быстро модернизируем заводы, которые сегодня входят в состав холдинга.

Мы планируем до конца этого года модернизировать два завода, которые в этом холдинге.

Мы должны выйти на объем производства в ближайшие два года более 100 миллионов долларов, из которых 50% будет поставляться за пределы нашей страны.

Новый национальный холдинг использует лучшие разработки белорусских конструкторов и уже существующую сеть по продвижению бренда.

Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня -7

Александр Лучонок, СТВ:
У «Беларусов» действительно появились конкуренты. Первый трактор от «Амкодор»  это энергонасыщенная машина. Она способна заменить несколько тракторов среднего класса. Предназначена в основном для сельскохозяйственных работ. Серийное производство этих моделей планируется уже в начале следующего года. 

В проекте около сотни новых единиц техники.

Здесь и малогабаритные погрузчики и посевные агрегаты, машины для кормозаготовки, почвообработки и очистки зерна.

На презентации он произвел фурор. Максим в компании 16 лет. Его работа – испытывать новую технику. Хобби – делать трюки на тех же машинах.

Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня -10

Максим Миронов, водитель-испытатель:
Чем точнее гидравлика и лучше исполнена, тем красивее это все получается.

В состав холдинга войдет несколько предприятий. Общее количество работающих – 500 человек. Новый завод будет специализироваться на машинах для очистки зерна и для почвообработки.

Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня -13

Владимир Фёдоров, оператор гибочно-вальцовочного оборудования:
Надо чувствовать метал. Самый творческий момент – надо чувствовать его гибкость.  

Непаханым поле по производству сельхозтехники уже не назовешь. Но работы еще много.

В планах реконструировать заводы, приобрести современное оборудование.

Ожидается, что холдинг в ближайшие несколько лет полностью закроет вопрос по импортозамещению.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Александр Шакутин # Максим Миронов # Владимир Фёдоров

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