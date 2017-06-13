Новый холдинг «Амкодор-Семаш» будет производить широкую линейку сельхозтехники мирового уровня

Новости Беларуси. Одно из ведущих белорусских предприятий по производству техники презентует новый холдинг. «Амкодор-Семаш» ориентирован на создание машин и агрегатов для сельхозпроизводителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Уже сегодня холдинг выпускает более семисот наименований различной продукции. Главная задача – освоить выпуск всей линейки сельскохозяйственной техники.

На эффективных почвах они создают новые комплексы производства. Новый завод в Дзержинске не только новый флагман отрасли машиностроения, которым гордится вся страна, но и новые рабочие места.

Здесь будут работать 80 человек. Линейка селхозтехники у «Амкодора» подойдёт для любого хозяйства: заготовить корм, помочь в разведении коров или птицы, а также новые зерноуборочные комбайны.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

Инвестиционный портфель на ближайшие два года будет составлять 150 миллионов долларов. Если, соответственно, будут быстро реализованы инвестиционные программы, мы быстро создадим предприятия, быстро модернизируем заводы, которые сегодня входят в состав холдинга.

Мы планируем до конца этого года модернизировать два завода, которые в этом холдинге. Мы должны выйти на объем производства в ближайшие два года более 100 миллионов долларов, из которых 50% будет поставляться за пределы нашей страны. Новый национальный холдинг использует лучшие разработки белорусских конструкторов и уже существующую сеть по продвижению бренда.

Александр Лучонок, СТВ:

У «Беларусов» действительно появились конкуренты. Первый трактор от «Амкодор» – это энергонасыщенная машина. Она способна заменить несколько тракторов среднего класса. Предназначена в основном для сельскохозяйственных работ. Серийное производство этих моделей планируется уже в начале следующего года.

В проекте около сотни новых единиц техники. Здесь и малогабаритные погрузчики и посевные агрегаты, машины для кормозаготовки, почвообработки и очистки зерна. На презентации он произвел фурор. Максим в компании 16 лет. Его работа – испытывать новую технику. Хобби – делать трюки на тех же машинах.

Максим Миронов, водитель-испытатель:

Чем точнее гидравлика и лучше исполнена, тем красивее это все получается.

В состав холдинга войдет несколько предприятий. Общее количество работающих – 500 человек. Новый завод будет специализироваться на машинах для очистки зерна и для почвообработки.

Владимир Фёдоров, оператор гибочно-вальцовочного оборудования:

Надо чувствовать метал. Самый творческий момент – надо чувствовать его гибкость.