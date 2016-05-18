Новую керамическую плитку с антибактериальным покрытием презентовали в Минске

Новости Беларуси. В приоритете – безопасность. Новую керамическую плитку с антибактериальным покрытием 18 мая презентовали в Минске. Уникальный материал обещает защитить от бактерий и в течение всего срока службы. К слову, раньше такую плитку можно было приобрести только у импортных производителей и намного дороже. Сейчас же белорусский аналог керамики доступен всем в отечественных магазинах.

Когда-то предмет роскоши и особого расположения, сегодня – основной элемент декора в каждом доме. Керамическая плитка – это надежность, проверенная временем. А сегодня еще и безопасность. Плитку с антибактериальным покрытием презентовали в Минске.

Керамика нового поколения готовится по особому рецепту. Перед обжигом в глазурь добавляют специальный компонент. Добавка нейтрализует микроорганизмы и бактерии, но сохраняет свойства самой плитки.

А это цвет, прочность и форма. Антибактериальную плитку не отличить от привычной керамики. Причем не только на глаз. Плитка старого и нового поколения находится в одном ценовом диапазоне. К слову, раньше антибактериальную керамику можно было купить только в импортном магазине втридорога. Отечественный аналог – находка для белорусского покупателя.

Алена Королева, руководитель управления маркетинга унитарного предприятия «Керамин-Столица Инвест»:

Мы спрашиваем мнения у наших потребителей, что им интересно, что они хотят увидеть в торговых объектах. Такое понятие, как мода, оно есть и в керамической плитке, поэтому всегда отслеживаем и эти тенденции.

И такой мониторинг мнений дает свои результаты. Сегодня «Керамин» завоевывает популярность по всему миру. Белорусскую плитку можно найти в 20 странах, среди которых, США, Канада, Катар, Объединенные Арабские Эмираты.

Ирина Николаева, заместитель руководителя управления маркетинга унитарного предприятия «Керамин-Столица Инвест»:

Люди приходят к белорусскому производителю. Они любят нашу плитку, они видят то качество, тот дизайн, который мы сейчас предлагаем.

Около 18 миллионов квадратных метров в год. Именно столько керамической плитки выпускает предприятие. Белорусскую мозаику по достоинству оценивают как профессиональное жюри на международных выставках, так и народные эксперты в магазинах сантехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатели:

Брали знакомые. Посмотрел у них, хорошо выглядит. Устраивает и качество, и цена.

Сейчас выбираю плитку для кухни. Мне нравится кераминовская плитка, потому что соответствие «цена-качество» хорошее. И всегда есть в наличии.

Белорусскую плитку уже не назовешь хорошей альтернативой итальянской или испанской керамики. Это отдельный бренд. И кто знает, возможно, именно по этой мозаике спустя тысячелетия будут изучать историю нашей страны.