Новости экономики за 4.05.2017

Новости Беларуси. В Беларуси пенсии инвалидам Великой Отечественной войны почти в два раза выше средних выплат по возрасту. Вслед за увеличением бюджета прожиточного минимума в стране пересчитали социальные и трудовые пенсии, увеличили доплаты белорусам в возрасте старше 75 лет. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

От 50 до 500% минимального размера пенсии по возрасту. Такие повышения установлены ветеранам Великой Отечественной войны пенсионным законодательством.

НАДБАВКИ К ПЕНСИЯМ

От без малого 23 рублей до почти 230. Помимо основных выплат пожилые люди получают и так называемые возрастные бонусы: неработающим получателям пенсий в возрасте от 75 до 80 лет установлены доплаты в размере 75% минимального размера пенсии по возрасту, или 34 рубля 47 копеек. Пенсионерам, достигшим 80 лет, в размере 100%, или 45 рублей 96 копеек. Кроме того, людям в возрасте старше 80 лет устанавливается надбавка на уход в размере 50% минимального размера пенсии по возрасту, или 22 рубля 98 копеек.

ПАРИТЕТ ПО ОБОРОТАМ

Белорусы все меньше снимают деньги с карточек и все больше рассчитываются ими за товары и услуги. За три месяца с начала года в стране было совершено более 300 тысяч операций по банковским картам на сумму более 10 млн рублей. По количеству операций уже давно в стране лидируют безналичные расчеты. Однако обналичивание остается основной операцией по объемам. В первом квартале белорусы обналичили через карты почти 6 млн рублей, или 55% от общего оборота. Можно ожидать, что по итогам года между наличными и безналичным операциями установится паритет по оборотам. Число платежных карт на начало апреля выросло до без малого 13 млн штук.

ОБОРОТЫ БЕЛОРУССКОГО АВТОПРОМА

Автодилеры за три месяца с начала года продали без малого 6 тысяч легковых автомобилей. Это больше, чем за такой же период в 2016 году. Эксперты связывают такую динамику с сезонными массовыми распродажами. По количеству традиционно лидируют бюджетные модели известных автопроизводителей. В свою очередь белорусский автопром начал наращивать свою долю на рынке. Если в начале 2016 года она составляла лишь 1,3%, то в первом квартале 2017 года достигла 2,4%, а число проданных машин отечественного производства выросло с 69 до 142 штук.

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По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар вырос сразу на копейку. Актуальный курс на завтра – 1 рубль 88 копеек. Евро подорожал почти на копейку. Завтра по Нацбанку – 2 рубля 5 копеек. Российский рубль снизился на полкопейки за сотню до 3 рублей 27 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.