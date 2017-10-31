Новости экономики за 31.10.2017

Новости Беларуси. Строительство новых АЭС в мире необходимо ускорить. Так считает глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому курс Беларуси на этом фоне является стратегически верным. Причем, по мнению руководителя МАГАТЭ, это вызвано в том числе и заботой об экологии. Забота об экологии действительно в списке, хотя на первом месте экономика. По мнению господина Амано, на данный момент в мире до 70 % энергии производится путем сжигания полезных ископаемых. Попросту говоря, такие станции дымят. БУДУЩЕЕ ЗА АЭС

Чтобы обеспечить рост экономики, обычных теплоэлектростанций уже явно не хватает. Плюс ко всему они действительно наносят вред окружающей среде. Атомные электростанции в эксплуатации практически не образуют выбросов парниковых газов. Между тем электростанций, работающих на возобновляемых источниках, – ветре, солнечной энергии и воде, явно не хватит. Поэтому будущее именно за АЭС. Темпы строительства новых атомных станций надо будет увеличивать, чтобы обеспечить людей чистой энергией, – считает глава МАГАТЭ.

На данный момент только треть электричества в мире генерируется на новых станциях. Всего на планете работают 448 ядерных реакторов, 57 строятся (в том числе и Белорусская АЭС). Около 30 стран заинтересованы в развитии ядерной энергетики. В пример приведена наша страна – до 2020 в Островце появятся два реактора – и Арабские Эмираты. ЦЕНА НА МЯСО ПТИЦЫ

Куры подешевеют. Цены на белорусское мясо птицы могут пойти вниз. Птицеводческая отрасль в стране развивается очень хорошими темпами: за 2016 год было произведено 611 тысяч тонна, а по итогам 2017 планируется на 20 тысяч тонн больше.