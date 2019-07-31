Новости экономики за 31.07.2019
Новости Беларуси. Как изменятся пенсии и пособия с началом августа, зачем в Любаньском районе начали строительство новой железнодорожной ветки и насколько уменьшился внешний государственный долг? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госдолг Беларуси с начала года снизился до 16,7 млрд долларов
НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ИЗ УРЕЧЬЯ К НЕЖИНСКОМУ ГОК
К Нежинскому горно-обогатительному комбинату от станции Уречье начато строительство 30-километрового железнодорожного перегона. По плану это будет путь общего пользования для перевозки пассажиров и грузов с остановочным пунктом в городе Любань. Он будет состоять из перрона с навесом, здания билетных касс, автостоянки и санитарной зоны.
Конечный пункт железнодорожного пути расположится на территории комбината. Его оборудуют для отгрузки готовой продукции. В настоящее время на объекте выполняются подготовительные работы. К возведению земляного полотна под рельсы готовы порядка 8 километров основания.
«Грязная нефть» не помешала Мозырскому НПЗ сработать в плюс
ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТОЧКАМ ВЫРОСЛА ДО 53,9 %
Пластик стремительно берет верх над наличностью. По итогам первого полугодия 2019-го доля безналичных операций выросла до 54 %. Всего по банковским картам совершено примерно 870 миллионов транзакций на 34 миллиарда рублей. Только в 46 % случаев это было снятие наличных.
В 2018 году эта цифра составляла 50,1 %. Для сравнения: еще шесть лет назад карточкой было оплачено только 13 % операций.
С 1 августа увеличиваются пенсии и пособия