Новости экономики за 31.07.2019

Новости Беларуси. Как изменятся пенсии и пособия с началом августа, зачем в Любаньском районе начали строительство новой железнодорожной ветки и насколько уменьшился внешний государственный долг? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг Беларуси с начала года снизился до 16,7 млрд долларов

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ИЗ УРЕЧЬЯ К НЕЖИНСКОМУ ГОК

К Нежинскому горно-обогатительному комбинату от станции Уречье начато строительство 30-километрового железнодорожного перегона. По плану это будет путь общего пользования для перевозки пассажиров и грузов с остановочным пунктом в городе Любань. Он будет состоять из перрона с навесом, здания билетных касс, автостоянки и санитарной зоны.