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Мусоросортировочный завод на «Тростенецком» заработает к концу 2019 года

29 мая 2019 18:33
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Новости Беларуси. Мусоросортировочный завод на полигоне «Тростенецкий» начнёт работать в конце 2019 года,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие ежегодно сможет перерабатывать 150 тысяч тонн отходов.

Мусоросортировочный завод на «Тростенецком» заработает к концу 2019 года-1

Завод состоит из двух цехов: органики и сортировки. Будет установлено оборудование немецких и российских производителей.

Бюджет строительства, включая монтажные работы и стоимость оборудования, составит примерно 12 миллионов рублей.

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# Мусор # Экономика # Фотофакт

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