Мусоросортировочный завод на «Тростенецком» заработает к концу 2019 года

Новости Беларуси. Мусоросортировочный завод на полигоне «Тростенецкий» начнёт работать в конце 2019 года,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие ежегодно сможет перерабатывать 150 тысяч тонн отходов.

Завод состоит из двух цехов: органики и сортировки. Будет установлено оборудование немецких и российских производителей.

Бюджет строительства, включая монтажные работы и стоимость оборудования, составит примерно 12 миллионов рублей.