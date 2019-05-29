Новости экономики за 29.05.2019

Новости Беларуси. Крупнейший японский производитель сельскохозяйственной техники уже в июне едет в Беларусь для переговоров с нашими предприятиями соответствующего профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупнейший японский производитель сельскохозяйственной техники уже в июне едет в Беларусь для переговоров с нашими предприятиями соответствующего профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таков первый итог Белорусско-Китайско-Японского бизнес-форума, который в эти дни проходит в Токио.
Мусоросортировочный завод на «Тростенецком» заработает к концу 2019 года
Представительная белорусская делегация презентует японским деловым кругам инвестиционный потенциал Беларуси и в частности возможности индустриального парка «Великий камень». Уже состоялся целый ряд встреч, презентаций и переговоров как с представителями бизнеса, так и с чиновниками различных уровней. Завершающим элементом программы визита станет посещение предприятий автомобильной и робототехнической отрасли.
МАЛЫЙ БИЗНЕС БРЕСТСКОГО РЕГИОНА ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Предприниматели Брестского региона получат доступ к недорогим заёмным средствам. Местный облисполком подписал с крупным белорусским коммерческим банком соглашение о взаимодействии по вопросам льготного кредитования малого бизнеса.
В рамках программы устанавливается ставка в размере половины действующей ставки рефинансирования, увеличенной на три процентных пункта. На текущий момент это 8%.
Банк России стал наносить на купюры лаковое покрытие
Средства могут быть направлены на реализацию инвестпроектов по созданию, развитию и расширению производства, реализацию экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий.