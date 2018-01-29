Новости экономики за 29.01.2018

Новости Беларуси. Минский автозавод расширяет своё присутствие на международном рынке после успехов своей команды на ралли-рейде «Дакар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премии престижного автомарафона работают на имидж отечественной техники. В итоге белорусский автопроизводитель прибавил более 30% в реализации.

Ралли-рейды выступают еще и тестовым полигоном: новшества, которые хорошо показали себя на марафоне, затем используются и в серийном производстве.

УКРЕПЛЯТЬ ИМИДЖ И ПРОДАВАТЬ

Тем временем, белорусские автобусы будут ездить по городским маршрутам города Самары. Минский автозавод изготовит 100 городских автобусов среднего класса для частного перевозчика из Самары. Сумма сделки примерно 8 миллионов долларов. Закупка автобусов проходит в рамках подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу, игры которого летом 2018 года пройдут на стадионах 11 городов России.

СТРАТЕГИЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Экспорт белорусской сельхозпродукции достиг почти 5 миллиардов долларов. За ушедший год + 800 миллионов долларов. Стратегически верным было решение диверсифицировать рынки сбыта. Вместо сырья экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Только за 2017 год Беларусь открыла 15 новых направлений сбыта. В том числе Китай, Италия, Великобритания, Египет. До 2020 года в планах увеличить экспорт сельхозпродукции до 7 миллиардов долларов.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ГОВЯДИНЫ В КИТАЙ

Накануне Могилевский мясокомбинат уже отправил первую партию говядины в Китай. В торговую сеть продукция поступит уже в конце этой недели. Потребительский спрос и проверка ее качества на соответствие необходимым требованиям дадут понять перспективы сотрудничества, выстроить логистику будущих поставок.

Владимир Латыговский, директор Могилёвского мясокомбината:

В настоящее время у нас заключен контракт на поставку мяса говядины в сумме 10 миллионов долларов США на 2018 год. Это немалый объём, если вспомнить, что в 2017 году мы экспортировали мясо говядины порядка 20 миллионов долларов в Российскую Федерацию.

Павел Мариненко, заместитель председателя Комитета экономики Могилёвского облисполкома:

Это первый шаг входа на рынок. После этого наверняка будут новые позиции, которые будут касаться уже более высокой степени переработки мяса. Это и готовые изделия – мясные, колбасные. Потому что китайский рынок тоже трансформируется, он привыкает к новым товарам.

ПУТИ ПРИБЫЛИ

Белорусская железная дорога в 2018 году на треть увеличит объем контейнерных перевозок в сообщении между Китаем и странами Евросоюза. Речь идет о 300 тысячах контейнеров. Грузовые перевозки по-прежнему главный источник получения прибыли и обеспечения рентабельности работы дороги. Без малого полмиллиарда рублей БЖД инвестирует в развитие железнодорожных узлов. Деньги направят на закупку дополнительных пассажирских вагонов, платформ и цистерн.

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ДОРОГИ

Банк развития продолжит инвестировать в транспортную инфраструктуру. В 2017 году кредитов на финансирование строительства, реконструкцию и ремонт местных автодорог выдадут на 100 миллионов рублей. Проценты за пользование кредитами будут платить в размере ставки рефинансирования, увеличенной на 1 процентный пункт.