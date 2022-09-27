Изменились условия перелёта в Египет. Сколько теперь должен весить багаж белоруса?

Новости Беларуси. Новые нормы провоза багажа обнародовал национальный авиаперевозчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о рейсах из Минска в Египет.

До 15 сентября «Белавиа» летала в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в облет из-за закрытой части воздушного пространства России. Со снятием ограничений изменились условия перелетов и требования к багажу. На рейсы без технической посадки чемодан должен весить не более 14 килограммов и быть максимум 158 сантиметров в сумме трех измерений. Платная услуга провоза дополнительных мест багажа не предоставляется.