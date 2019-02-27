Новости экономики за 27.02.2019

Новости Беларуси. Беларусь и Всемирный банк готовят три новых инвестиционных проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время произойдут изменения в руководстве группы Всемирного банка и будут анализироваться программы партнерства со странами.

В связи с этим готовящийся проект по модернизации системы образования и проект в сфере ЖКХ должны быть утверждены к июню этого года, а вскоре после этого – и проект по энергоэффективности. За весь период сотрудничества Всемирный банк инвестировал порядка миллиарда 700 миллионов долларов в ряд значимых инфраструктурных проектов в Беларуси.

Белорусские аграрии активно работают над тем, чтобы начать поставки картофеля на рынок Европы. Заявку на переаттестацию угодий подана в Еврокомиссию, где ее рассматривают.

Американскую рыбу выращивают в белорусских рыбхозах

В прошлом году на экспорт отправили 280 тысяч тонн картофеля на 50 миллионов долларов. Сейчас география экспорта – это прежде всего страны Евразийского экономического союза. Российский рынок остается по ценовому фактору по-прежнему премиальным.