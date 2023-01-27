Новости экономики за 27.01.2023

Правительство определило, как передавать иностранные компании под внешнее управление. О каких фирмах идет речь? Прогнозы относительно новой мировой валюты международных расчетов начинают реализовываться. Что пошатнет доминирование доллара в мире? И как реализуется инициатива главы государства «Один район – один проект».

АВТОФУРГОНЫ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА ВОСТРЕБОВАНЫ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ

Автофургоны, грузовые прицепы, рефрижераторы белорусского производства пользуются повышенным спросом как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего зарубежья. Их покупают в том числе торговые, туристические, коммунальные предприятия. Наиболее востребованы изотермические кузова на шасси автомобиля МАЗ. Они оснащены холодильными установками, которые обеспечивают температуру до -20 градусов. Львиная доля их поставляется в Россию, откуда ушли европейские производители. Несмотря на санкционные издержки, по итогам 2022 года белорусский лидер в производстве автофургонов сработал весьма продуктивно. На экспорт поставлено продукции на 10 миллионов долларов.

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