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Правительство определило схему передачи компаний под временное внешнее управление

27 января 2023 15:17
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Новости Беларуси. Правительство определило, как передавать иностранные компании под внешнее управление. Речь про фирмы, у которых зарубежные собственники или акционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство определило схему передачи компаний под временное внешнее управление-1

Облисполкомы и Минский горисполком будут формировать реестры коммерческих организаций, учитывая их значимость, масштабы производства, влияние на рынок труда, наполнение бюджета. После анализа деятельности при наличии оснований будет принято окончательное решение для передачи под временное внешнее управление.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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