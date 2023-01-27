Банк развития стал главным финансистом инициативы «Один район – один проект»

Новости Беларуси. Банк развития проведет экспертизу всех проектов в рамках инициативы Президента «Один район – один проект» и готов профинансировать большую их часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о выполнении поручения главы государства местным органам власти о создании в каждом райцентре перспективного производства с трудоустройством до 150 человек. Это позволит снизить трудовую миграцию из районных в областные центры. Банк развития имеет необходимые средства для льготного кредитования, открытия и развития инициатив в сфере предпринимательства, создания новых производств в районных центрах. Средства на проекты у Банка развития есть, он активно размещает собственные облигации на внутреннем рынке Беларуси.

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